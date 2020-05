ANKETA 16 ligových klubů: Jsou pro restart sezony a podpoří Svobodu? | iSport.cz

Podpoří kluby na ligovém grémiu restart FORTUNA:LIGY a budou hlasovat pro Dušana Svobodu jako šéfa LFA? • FOTO: koláž iSport.cz Už v úterý se na ligovém grémiu rozhodne o dalším osudu FORTUNA:LIGY. Kluby musí v Praze odsouhlasit prodloužení sezony přes 30. června, podle návrhu by se mělo znovu začít hrát 25. května. Rozhodne se také o pokračování druhé nejvyšší soutěže, a zároveň je na programu volba nového vedení Ligové fotbalové asociace. Deník Sport položil všem 16 klubům FORTUNA:LIGY dvě klíčové otázky. 1. Budete na Ligovém grémiu hlasovat pro restart FORTUNA:LIGY v podobě navržené Ligovým výborem? 2. Budete při volbě předsedy LFA hlasovat pro Dušana Svobodu? Projděte si ve velké anketě jednotlivé odpovědi.

SLAVIA 1. „Bez komentáře.“ 2. „Bez komentáře.“ Fotbalisté Slavie na tréninku po koronavirové pauze • Foto Slavia.cz

PLZEŇ Klub odmítl odpovědět. Plzeňští fotbalisté si trénink zpestřili nohejbalem • Foto FCVP/ Martin Skála

JABLONEC 1. „Ligu dohrát chceme.“ 2. „Volbu nového předsedy v tuto chvíli komentovat nebudeme.“ Fotbalisté Jablonce na prvním společném tréninku po uvolnění státních opatření spojených s pandemií koronaviru • Foto FK Jablonec/Martin Bergman

BANÍK 1. „Baník dlouhodobě deklaruje, že má zájem o řádné dohrání soutěže. Záleží ovšem, za jakých podmínek. Existuje stále několik nezodpovězených otázek a přesně definovaných odpovědí. Například, jaký by byl postup v případě nákazy některého hráče, kdo přesně by musel do karantény, v jaké míře bude probíhat testování hráčů, kdo ho bude financovat atd. To jsou otázky, na které potřebujeme znát odpověď.“ 2. „Bez komentáře.“ Hráči Baníku na prvním společném tréninku po uvolnění státních opatření spojených s pandemií koronaviru • Foto fcb.cz

MLADÁ BOLESLAV 1. „Ano. Jednoznačně chceme dohrát soutěž v plném rozsahu tak, jak je naplánováno.“ 2. „Bez komentáře.“ Trenér Mladé Boleslavi Jozef Weber během koronavirové krize • Foto FK Mladá Boleslav

SLOVÁCKO 1. „Vzhledem k pozitivnímu vývoji situace kolem pandemie a faktu, že týmy jsou v tréninkovém procesu, tak z naší strany jednoznačně převažuje názor, že by se ligová soutěž měla znovu rozběhnout.“ 2. „V tuto chvíli nevíme o žádném jiném kandidátovi, který by se o post předsedy LFA ucházel. Uvidíme na místě a podle toho se rozhodneme.“ Ondřej Zahustel si užívá děkovačku s fanoušky Slovácka • Foto Michal Beránek (Sport)

LIBEREC „Vedení klubu nechce volbu dopředu komentovat v médiích.“ Hoftych není zastáncem pěti střídání. Vnese to do hry chaos, říká

ČESKÉ BUDĚJOVICE 1. „Chceme hrát, ale o této věci ještě budou rozhodovat současní majitelé.“ 2. „Není protikandidát, takže asi současnému předsedovi hlas dáme. Ale je to s vykřičníkem, máme výtky.“ Budějovické Dynamo • Foto Pavel Mazáč/Sport

SPARTA 1. „Ano, jsme pro dohrání aktuálního ročníku profesionálních soutěží v původně schváleném formátu, tedy i s nadstavbovou částí.“ 2. „Ano, budeme při volbě hlasovat pro Dušana Svobodu.“ iSport podcast: Skončí Ben Chaim ve Spartě? A co pozice trenéra Kotala?

OLOMOUC „Nebudeme to komentovat.“ Trenér Olomouce Radoslav Látal při zápase proti Spartě • Foto Pavel Mazáč / Sport

BOHEMIANS 1. „Ligu chce Bohemka dohrát ze sportovního důvodu. Jsme fotbalový klub, chceme, aby soutěž byla ukončena, pokud to jde, regulérně na hřišti. Současná situace není tak vážná, abychom se nepokusili soutěž dohrát. Je tam i faktor toho, že pro fotbalisty je to zaměstnání, kdybychom byli proti tomu ligu dohrát, vlastně bychom jim brali životní náplň. Nikdo by nechtěl pět měsíců jen trénovat.“ 2. „V poslední době předseda LFA rozdělal a udělal spoustu práce, umí do fotbalu sehnat peníze. Neobjevil se protikandidát, který by přišel s jinou koncepcí, proto Bohemka podpoří Dušana Svobodu.“ Michal Šmíd se raduje z první branky po koronavirové pauze • Foto www.bohemians.cz

TEPLICE 1. „Jsme pro dohrání ligové soutěže, ovšem chceme před samotným hlasováním znát různé krizové scénáře a postupy. Ty bohužel do této chvíle neznáme.“ 2. „Bez komentáře.“ SESTŘIH: Teplice - Slovácko 0:0. Bezbranková remíza pohledný fotbal nepřinesla

KARVINÁ Klub odmítl odpovědět. Vladimír Neuman odchytal svůj první ligový zápas za Karvinou proti Příbrami. Udržel čisté konto, jeho tým vyhrál 2:0 • Foto MFK Karviná

ZLÍN 1. „Otázku považujeme v tuto chvíli za impertinentní, tudíž na ní odpovídat nebudeme.“ 2. „Bez komentáře.“ Bohumil Páník na tréninku Zlína • Foto ČTK

OPAVA 1. „K dnešnímu dni tento návrh nemáme k dispozici, takže zatím nevíme, o čem budeme hlasovat. Vycházíme pouze z informací v médiích a spekulací. Dosud zůstává řada nevyřešených otázek: Testování hráčů, postup při případné nákaze hráče, člena realizačního týmu, funkcionáře … Cestování, hráčské smlouvy po 30. červnu, organizace samotných utkání a podobně.“ 2. „Bez komentáře.“ SESTŘIH: Opava - Olomouc 2:1. Sigma na jaře poprvé ztratila