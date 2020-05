Tvrdík: Restart ligy musíme zkusit. S Křetínským budu jednat o reformách | iSport.cz

Emoce opadly. Na půdě ligového grémia jako by Jaroslav Tvrdík upustil od ostré rétoriky ze sociálních sítí a snažil se s ostatními členy LFA dojít ke shodě. Spokojenost s úterním shromážděním však ještě neznamená, že boj šéfa červenobílých za změny v asociaci je u konce. „Vyvolali jsme diskuzi a jsme domluveni, že až se pan Křetínský tento týden vrátí do Prahy, sejdeme se spolu a začneme vést debatu o reformě,“ prohlásil odhodlaně.

Jste spokojený, jak grémium proběhlo?

„Většinově ano, chtěli jsme hrát fotbal, proto jsme hlasovali pro dohrání soutěže. Jsme spokojeni, že vedení LFA přislíbilo před scénáři, které jsou před námi, a kterých jsme se báli, svolat nové zasedaní všech klubů. Mám tím na mysli, že by například některý klub šel do karantény, nebo že by termínová listina byla posunovaná nad 15. července. A hlasování by následně bylo na všech klubech, nikoliv jen na vedení LFA. Za mě tedy panuje spokojenost. Líbí se mi, jak jsou stanovena zdravotnická pravidla. Z mého pohledu skutečně chrání zdraví hráčů a vytváří bariéry, aby hráči byli zdraví.“

Ale před volbami především Slavia měla velké výhrady. Stále panují?

„Vyvolali jsme diskuzi a jsme domluveni, že až se pan Křetínský tento týden vrátí do Prahy, sejdeme se spolu a začneme vést debatu o reformě Ligové fotbalové asociace. Začneme nejdříve jen my dva a následně přizveme ostatní kluby. Všem jsem svoje výtky ostatně řekl.“

Nebojíte se tedy ani o zdraví hráčů?

„Nevěřím, že se rychle objeví vakcína. Naopak se na koronavirus dívám tak, že se s ním musíme naučit žít, a naučit se s ním hrát fotbal. Líbilo se mi, jak šéf epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví pan Rastislav Maďar říkal, že to prostě musíme zkusit. Kdybychom nezačali s restartem ligy nyní, pravděpodobně nezačneme ani na podzim, možná ani příští rok. Za mě je to určitě neznámý prostor, ale hráči budou testováni dvakrát před začátkem, jednou po odehrání základní části. Samozřejmě budeme všichni logicky trnout, jak výsledky dopadnou. Bude to pro nás složité, ale to je nyní pro všechny lidi v České republice.

Slavia před volbami apelovala, aby se liga zkrátila kvůli dostatečné přípravě klubů na nový ročník evropských pohárů. Podařilo se vám najít konsenzus?

„Účast v evropských pohárech je pro nás velice důležitá a na shromáždění klubů jsme šli s tím, že je hrát chceme. A proto jsme apelovali, abychom ligu ideálně dokončili do 15. července, což se nakonec podařilo dohodnout. I když jsme se domlouvali i na tom, jakým stylem by byla soutěž dohrávána po tomto termínu. Chtěli jsme, aby kluby, které si zajistí účast v evropských pohárech, měly dost času na kvalitní přípravu.“

Jiné země na tom však mohou být podobně.

„Řada naši potenciálních soupeřů, například ze Srbska, ukončí soutěže ke konci června. Budou mít fáze dovolené, přípravy a dokonce ještě začnou nové ročníky, tudíž půjdou do pohárů rozehraní. Letos navíc obhajujeme sedm bodů z českého koeficientu, a pokud se nepodaří jej udržet, stane se, že do Evropy budou místo pěti českých klubů chodit jen čtyři. A vzhledem k tomu, že financování ligy jde převážně ze zisku z mezinárodních soutěží, byla by to tragická chyba. Znamená to, že se podařilo najít kompromis v tom, že skončíme ligu do patnáctého v červenci a ne na začátku srpna. A to bylo to zásadní, co jsme požadovali, aby bylo splněno.“

Volba předsedy to nebyla?

„Nebyla, na druhou stranu jsme od pana Svobody slyšeli, že se pokusí udělat vše proto, aby se kritika, která se na něho před volbami snesla, už neopakovala.“

Proč jste proti němu nepostavili protikandidáta?

„Hledali jsme ho. Ale také je pravda, že jsme situaci začali vnímat kriticky až poslední dva měsíce. Najít vhodného kandidáta v této krizi, která je nejhorší za posledních padesát let, bylo nesmírně těžké. Oslovili jsme různé manažery, někteří dokonce i měli zájem kandidovat, ale následně z důsledku nedostatku času a ostatních věcí, svoji kandidaturu nechtěli zvednout. Nakonec jsem hovořil s Danem Křetínským a je pro mě zásadní vést debatu uvnitř LFA. Myslím si, že je potřeba zvednout prestiž asociace. Chceme, aby byl český fotbal v těžkých časech, které nás čekají, jednotný, abychom mohli oslovovat další sponzory a získávali nové diváky.“