iSport podcast: Kvůli čemu Tvrdík ustoupil a proč má Pelta pořád vliv? | iSport.cz

Bylo to možná nejdůležitější jednání v českém fotbale za poslední roky. A výsledek byl jednoznačný – drtivá většina klubů hlasovala pro restart FORTUNA:LIGY, která se rozjede příští víkend. Znamená smířlivé vystoupení šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka i nový začátek pro český fotbal a semknou se kluby kvůli covid-19? Co bude reformovat společně s majitelem Sparty Danielem Křetínským? Dohraje se vůbec liga, a jak se budou řešit případné nákazy hráčů? Jak nastavit ligová pravidla do budoucna, aby nemusel být nejlepší tým ochuzen o mistrovský pohár?