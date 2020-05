Fotbal v Karviné ohrožen. Kvůli nákaze v dole můžou zavřít celé město | iSport.cz

Ohnisko koronavirové nákazy v Dole Darkov na Karvinsku ohrožuje FORTUNA:LIGU. Pokud kraj vyhlásí stav nebezpečí, dalším krokem by mohlo být uzavření celého města - nikdo by z něj nemohl odjet, ani do něj přijet. Podobně jako tomu bylo nedávno v Litovli a okolí. Fotbalisté Karviné se přitom mají příští středu pustit do obnoveného pokračování soutěže, mají hrát v Opavě. Zastupitelé kraje budou zasedat v pondělí.