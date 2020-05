Fandit při FORTUNA:LIZE jde také virtuálně. A pořádně nahlas | iSport.cz

Během příprav se na Stínadlech dokonce muselo kropit, před dohrávkou to obstarala příroda • FK Teplice

Fotbalisté Teplic se radují z gólu Tomáše Kučery do sítě Liberce • ČTK/Hájek Ondřej

Teplický kouč Stanislav Hejkal nechápal, proč nemůže do kabiny • ČTK

Bez fanoušků na stadionech FORTUNA:LIGY to nebude ono. Takhle to vidí všichni. Aby však atmosféra přece jen nebyla tak přízračná, rojí se nápady, jak je do prvoligových arén dostat alespoň symbolicky. Se svou iniciativou se ozval i generální partner ligy Fortuna. Sázková kancelář nachystala projekt #ZASVUJTYM.