Poslední mohykán Limberský: Ještě rok v Plzni! Pyšný Krmenčík smeká | iSport.cz

David Limberský v roce 2003, kdy patřil do české reprezentace do 20 let. Trénoval ho jeden z osudových koučů Pavel Vrba • Pavel Mazáč Sport

David Limberský funguje v elitní české lize už sedmnáct let, premiérový poločas odehrál 2. srpna 2003 v plzeňském dresu proti Viktorii Žižkov. Od té doby nasbíral 379 startů, s počtem 10 775 přihrávek kraluje historickým ligovým tabulkám. Tělo ale postupně stárne, konkurence nespí. Nikdo neřekne ani popel, pokud by sbalil fidlátka na profesionální úrovni a šel kopat pro radost a na žízeň do třetiligových Domažlic.

Jenže miláček západočeského publika kopačky vyzouvat nehodlá. S příchodem nového trenéra Adriana Guľy dostal novou šťávu, šlápl do pedálů a kráčí si pro bonusový rok kariéry.

„K Limbovi mám neuvěřitelný respekt. K jeho věku a ke všemu dalšímu. Pořád hraje s obrovskou zkušeností, nadhledem, vynikají jeho silné stránky. Od doby, co jsem přišel do Plzně (léto 2017), si dělá srandu z toho, že bude končit. Ale vůbec na něm nevidím, že by končit měl. Všechno zvládá, na tréninku vypadá velice dobře. Je to hráč, který týmu obrovsky pomůže,“ smeká záložník Viktorie Aleš Čermák před středečním restartem na Spartě.

Limberský rozhodně není svatoušek, za kariéru vyvedl řadu průšvihů, zaplatil mastné pokuty. U fanoušků soupeřů vyvolává nenávist, právě na Letné mu už léta chystali více než devadesátiminutové peklo, jen tentokrát bude kvůli zavřeným tribunám klid. Jenže na hřišti pořád zvládá hrát tak, že stále patří k nejlepším levým obráncům v Česku.