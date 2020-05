Svědík po ztrátě vynadal sudímu: Když slyším sám sebe, nemám se rád | iSport.cz

Proč jste se na konci tak rozčílil?

„Rambo (Reinberk) dostal osmou žlutou kartu a bude dvakrát stát. Podle mě to byl nesmysl. Byla velice přísná a zbytečná. Opravdu mě to rozzlobilo. My jsme dostávali žluté karty a za stejné zákroky na druhé straně se nepískalo. Rozčílil jsem se nad rámec. Ta karta pro mě byla na rozdíl od té Reinberkovy spravedlivá.“

Chyběli vám diváci?

„Samozřejmě. Doma nám hodně pomáhají, mám je rád. Atmosféra chyběla, ale je to pro všechny stejné. Víte, že jsem impulzivní trenér. A když slyším sám sebe, něco není v pořádku. Sám se za to nemám rád.“ (úsměv)

Co vám ukázal vstupní duel?

„První poločas byl vyrovnaný, plný nepřesností a osobních soubojů. My jsme ztráceli lehké míče na pět, deset metrů. To nám bralo síly. Sigma možná opticky držela balon, ale spíš přihrávala dozadu. V bloku jsme bránili docela slušně. Ve druhé půli se náš výkon zvedl. Byli jsme aktivnější, lepší. Znova se ale potvrdila naše sterilita ve finální a předfinální fázi. To jediné můžu týmu vytknout. Nejsme schopni ty akce realizovat. Tam se láme chleba, je to gró fotbalu. Stojí nás to body a výsledek.“

Takže ztracené body…

„Z mého pohledu ano. Nemůžeme hrát každý zápas 0:0. Sigma za druhý poločas neměla snad s výjimkou dvou standardek nic. Začali jsme být přesnější, měli jsme odražené míče a lepší pohyb. Oni začali trošku šlapat vodu. My jsme byli pohyblivější. Kondičně jsme vypadali velice dobře. V přípravě jsme věděli, co děláme. Chceme se prezentovat náročným stylem. Myslím, že jiná cesta nevede.“

Střídal jste jen třikrát. Jste tak konzervativní, že jste nevyužil nových pěti možností?

„Mužstvo ve druhém poločase šlapalo, nebylo potřeba do toho sahat. Pak jsme do toho třemi střídáními vstoupili. Víc nebylo nutné. Samozřejmě jsem nezapomněl, že můžu střídat pět hráčů.“

Na hrotu nastoupil Václav Jurečka. Uspěl?

„Nevím, jestli to bylo nervozitou, ale v prvním poločase na něm byla vidět nekvalita v některých věcech. Dostal průnikové přihrávky, které mohl řešit daleko líp. I ta jeho šance… To se nestřílí doprostřed brány, ale k tyči. Mrzí mě, že nezachoval chladnější hlavu. Na druhou stranu ho můžu pochválit za aktivitu, pracovitost. Nic nevypustil, do týmu v tomto zapadl. Ale útočník se hodnotí podle gólů a přihrávek.“