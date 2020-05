Sparta s Plzní inspiruje Anglii? Fotbal v autokině zaujal Premier League | iSport.cz

Anglický deník The Sun si všiml autokin, v nichž sledovali fanoušci Sparty a Plzně ligový šlágr • The Sun

Čeští fanoušci vyrazili do autokin a deník The Sun se ptá, jestli je tohle i budoucnost Premier League... • Michal Beránek (Sport), The Sun

Aby se český fotbal dostal na stránky anglických médií, to už musí být... Teď se to ale povedlo díky šlágru Sparta - Plzeň (1:2). I když šlo spíš o sledování zápasu v autokině než o samotný zápas. Ale deník The Sun si všiml fanoušků, kteří si užívali fotbal třeba i s pivem v autech, a ptá se, jestli to může být inspirací i pro Premier League.