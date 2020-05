Trpišovský o rekordu Koláře: Odměna za to, že neodešel. Stanciu se zlepšuje | iSport.cz

Ta změna je očividná. Vstup do jara silně nepovedený, po skoro tříměsíční pauze to ale Slavii najednou šlape. „Musíme být trpěliví a mít na hřišti co nejvíc hráčů srostlých s naším stylem, abychom se sehrávali a zlepšovali,“ je si vědom trenér Jindřich Trpišovský. Po drtivé výhře 5:0 nad Jabloncem se zdá, že to vychází.

Byl to suverénní výkon?

„Pomohl nám určitě první gól. Předtím jsme něco neproměnili, pak přišla ta penalta a trošku jsme se tím v některých situacích uklidnili. Výkon ve druhém poločase se pak stupňoval. Nebyl to samozřejmě ideál, myslím, že jsme mohli mít některé věci lepší, ale celkově byl náš výkon takový kultivovaný.“

Jak vnímáte souboj s Viktorií Plzeň, která si podobně suverénně poradila s Mladou Boleslaví?

„Já jsem hlavně rád za těch pět gólů v jednom zápase, ale pořád je to za tři body. Tím chci říct, že body jsou teď rozhodující, a jestli je to po čtyřech, nebo pěti gólech... Jsme ale rádi, že jsme byli relativně produktivní, i když pár nedotažených věcí tam bylo.“

Hodně k tomu přispěl gólem a dvěma asistencemi Nicolae Stanciu. Opravdu platí, že mu vyhovuje tahle poklidná atmosféra na stadionech?

„Může to být jeden z faktorů, ale myslím si, že on se prostě zlepšuje a že bude lepší. V jeho soukromém životě je teď spousta pozitivních věcí, které se na jeho výkonech taky odráží, pomáhá mu i souhra s hráči, kteří dávají góly z příležitostí, které jim vytvoří. Má spoustu klíčových pasů do gólovek, které předtím kluci neproměňovali, to je ten zásadní rozdíl. V momentě, kdy ví, že přihrává na gól, nebo ho prostě udělá, cítí se líp.“

V záloze mu zase pomáhal Tomáš Holeš, tentokrát hrál ale výš než v Mladé Boleslavi, ne toho štítového záložníka. Je tedy variantou na víc postů ve středu pole?

„Dneska hrál výš, ano, protože vypadl jak Petr Ševčík, tak Ibra Traoré a hrál tam s Lacem Takácsem. Měli trochu jinak rozdělené role a myslím, že Tomáš hrál ještě líp než v Mladé Boleslavi. Byl nebezpečný, dostával se často do vápna, s Nicem má z týmu rozhodně nejlepší střelu. Umí být velice platný v šestnáctce, produktivní, dobře ten prostor doplňuje.“

A teď k rekordu Ondřeje Koláře, k jeho osmnácté nule v sezoně. Zasloužený držitel nového maxima?

„Určitě si to zaslouží. V těch dvou zápasech bylo vidět, že nám dodává ohromný klid a je schopný chytit gólovku. Svým projevem nám hrozně pomáhá, dostává se pomalu do ideálního brankářského věku a je pro něj dobře, že se v tom rekordu osamostatnil, aby už na to nemyslel. I my to měli v hlavách, říkali jsme si, aby to měl co nejrychleji za sebou. Je to ta nejlepší možná odměna za to rozhodnutí, že v zimě ještě zůstal.“

Výrazný výkon předvedl i Stanislav Tecl. Kromě gólu a asistence je ale patrné, jak pomáhá svými náběhy. Je to důležitý prvek v jeho výbavě?

„Je to tak, myslím, že v tom způsobu hry je markantní rozdíl. Je samozřejmě příjemné, když útočníci dávají góly, ale pro náš styl je rozhodující ta práce bez míče a pak brejkové situace. Před prvním gólem v Boleslavi strhnul dva obránce soupeře, proto se tam Petr Ševčík objevil volný. Plus má mentální sílu, to se těžko hodnotí, ale my, kteří u toho týmu jsme, o tom víme. I Petar Musa dostane svou šanci, počet těch zápasů je velký, v úterý hrajeme znova, jde to rychle. Víme, v čem je Petar silný, zapracoval i na silové složce, ale jeho styl je jiný a bude mu chvíli trvat, než si zvykne. Jako Standovi. Musíme být trpěliví, potřebujeme mít na hřišti co nejvíc hráčů srostlých s naším stylem, abychom se sehrávali a zlepšovali.“

