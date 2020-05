Kotal se dočkal první ligové výhry ve Spartě. Co provedl v poločase? | iSport.cz

Oproti zápasu s Plzní jste změnil složení obrany. Nastoupili Sáček, Štetina, Hancko a Frýdek. Proč jste se k tomuto tahu rozhodl?

„Věděli jsme, že musíme něco změnit. Výkon proti Plzni nebyl optimální. S Viktorií jsme šli do zápasu s určitým záměrem, proto hráli hráči, kteří tam byli. Nevyšlo to, proto jsme se vrátili ke stoperské dvojici Hancko, Štetina.

Stopery ale budete muset opět změnit, protože Štetinu čeká stopka kvůli čtvrté žluté kartě.

„Máme několik možností, tak uvidíme. Podíváme se, co soupeř. Teplice mají Řezníčka, kterého dobře znám z Brna, je to pro naše obránce těžký protivník. Musíme se nad složením stoperské dvojice zamyslet.“

Jak jste byl spokojený s fungováním týmu?

„Tak začátek nám nevyšel. Naštěstí rozhodčí gól domácích neuznal (v 1. minutě - pozn. red.). Měli jsme poté několik možností na to skórovat, ale soupeř nás pak potrestal v době, kdy byl ošetřován Láďa (Krejčí). O poločase jsme si ale řekli, že to musí přijít, že herně to je celkem v pořádku. Jsem rád, že to nakonec takto dopadlo.“

Zápas by si tedy asi zasloužil dvojí hodnocení. Za první a druhý půločas zvlášť. V čem byl tak diametrální rozdíl?

„Rozhodlo to, jak jsme se rychle dostali do vedení. Klukům narostlo sebevědomí, dobře jsme kombinovali, naše šance byly dobře připravené, nebyla to žádná náhoda. Trpělivou kombinací jsme soupeře dostávali tam, kam jsme potřebovali. Když si to zpětně přemítnu, všechny góly byly pěkné. Pomohlo i to, že jsme o poločase prohodili křídla. Levý obránce Karviné tam měl potíže, tak jsme říkali, že Hložka s Karlssonem prohodíme, aby každý hrál po své noze. Nakonec oba dali gól. Bylo tam několik dalších velmi pěkných akcí a jsem rád, že jsme byli efektivní.“

SESTŘIH: Karviná - Sparta 1:4. Nejdřív zkrat, pak velký obrat. Po šesti zápasech výhra Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Právě David Moberg Karlsson se pod vámi trefil už čtyřikrát. Vnímáte ho tak, že je nyní jedním z klíčových elementů mužstva?

„Určitě. Díky své rychlosti a celkem dobré technice má velké předpoklady. Měl v době koronaviru zdravotní problémy, proto jsme ho doposud nemohli nasadit na celých devadesát minut. Jsem rád, že odehrál prakticky celý zápas a je v pořádku. Je to hráč, který potřebuje dostat přihrávku do tahu, do pohybu. Pak může uplatnit svou rychlost, techniku či kličku. Jsem rád, že se mu dařilo a věřím, že v tom bude pokračovat.“

V sobotu vás čeká duel s Teplicemi, který se hraje zhruba 72 hodin po skončení střetnutí s Karvinou. Jaký bude program týmu a jak důležité z tohoto pohledu pro vás je, že jste vyhráli?

„Je to strašně důležité pro psychiku. Hráči se přesvědčili, že když budou makat na sto procent, půjde to. Fungovalo to i na těžkém terénu, kdy v Karviné celý den pršelo, z čehož jsme měli obavy, ale hřiště bylo perfektní, dobře běhal balon, což bylo na naší kombinaci vidět. Co se týče dalšího zápasu, tak na krátkou přestávku jsme se připravili. Přivezli jsme si s sebou do Karviné kola a máme tu po zápase regenerační trénink. Pak kluci jedou domů, v pondělí odrénujeme a v úterý už se budeme připravovat na další utkání. Je to pro všechny stejné. U nás je jen trochu problém s delším přesunem.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32. Lingr Hosté: 49. Moberg Karlsson, 56. Hložek, 64. Dočkal, 90+3. Karabec Sestavy Domácí: Bolek – Ndefe (61. Ba Loua), Santos, Šindelář, Rundić – Janečka (C) (65. Marek Hanousek), Smrž (79. Guba), Qose – Jan Moravec, Lingr (79. Želizko), Taiwo (79. V. Vukadinović). Hosté: Heča – Sáček, Štetina (76. Drchal), Hancko, M. Frýdek – L. Krejčí – Moberg Karlsson (82. Matěj Hanousek), Kanga (90+1. Karabec), Dočkal (C) (82. Trávník), Hložek (90+1. Vindheim) – Tetteh. Náhradníci Domácí: Ba Loua, Čonka, Guba, Hanousek, Neuman, Vukadinović, Želizko Hosté: Costa, Drchal, Hanousek, Karabec, Nita, Trávník, Vindheim Karty Domácí: Ndefe, Lingr, Rundić Hosté: L. Krejčí Rozhodčí Zelinka – Paták, Dobrovolný Stadion Městský stadion Karviná, Karviná

Hložek: David to krásně trefil a já ho pak napodobil. Věděli jsme, že to otočíme