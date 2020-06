iSport podcast: Plzeň, nebo Slavia? Je to i souboj stylů Guardiola vs. Klopp | iSport.cz

Fotbalisté Plzně vlétli do FORTUNA:LIGY po koronavirové pauze ve fantastické fazoně. Až natolik, že stále mohou ohrozit Slavii, byť si sešívaní výrazně napravili kolísavou formu ze začátku jara. Už v neděli může velký duel těžkých vah rozhodnout o titulu, anebo naopak celý závod o mistrovský pohár zásadně nalomit. Nalaďte se na očekávaný souboj poslechem iSport podcastu.

Proč Viktoria předvádí tak kvalitní fotbal a co dokázal týmu kouč Guľa přidat? Je trenér Plzně servilní, jak o něm prohlásil bývalý kouč Západočechů Miroslav Koubek? Je přiléhavé označení, že Plzeň hraje po vzoru Guardiolových principů a Slavia podle Kloppových? A má větší potenciál do budoucna právě Viktoria, anebo Slavia?

V novém díle iSport podcastu se ale zaměříme i na klopýtající Spartu. Proč se Letenští pořád točí v kruhu a jaké systémové kroky by jim pomohly ukončit trápení?

V čem je v současnosti liga jiná a měli by na stadiony být puštěni fanoušci?

O tom všem a celé řadě dalších témat diskutují redaktoři deníku Sport Jakub Konečný a Ondřej Škvor. Moderuje Martin Vait. Nový díl iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty a ve všech podcastových aplikacích včetně iTunes a Spotify, ale také na YouTube kanále deníku Sport.

0:00 Proč si Kalvach, Bucha a Čermák tolik rozumějí? Je Guľa servilní, jak zmínil Koubek?

11:05 Má větší potenciál do budoucna Slavia, nebo Plzeň?

17:13 Proč se Sparta pořád točí v kruhu a jaké systémové kroky by jí pomohly ukončit trápení?

34:24 V čem je liga jiná po koronavirové pauze? Měli by být na stadiony puštěni fanoušci?

SESTŘIH: Karviná - Sparta 1:4. Nejdřív zkrat, pak velký obrat. Po šesti zápasech výhra

TOP góly 26. kola: Jánošovo dělo nebo Hložkova šibenice

SESTŘIH: Slavia - Jablonec 5:0. Jasná záležitost, Stanciu se opět zaskvěl