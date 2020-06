Co musí Sparta udělat, aby naplnila potenciál? Chladná hlava i opěrné body | iSport.cz

Co musí Sparta udělat, aby naplnila potenciál? • FOTO: ČTK / CTK / Ožana Jaroslav Po neproměněných šancích a gólu Ondřeje Lingra prohrávala Sparta v Karviné po prvním poločase 0:1. Po přestávce ale rozjela kolotoč, který se zastavil až gólem mladíka Adama Karabce v nastavení. Výhrou 4:1 ukázali Letenští svůj potenciál, který ale potřebují vykazovat v každém utkání zbytku sezony FORTUNA:LIGY - chtějí-li se vyškrábat na vytoužené příčky zajišťující účast v pohárové Evropě. Co pro to musejí udělat?

Kotal s chladnou hlavou Je to rys mnoha trenérů. V některé fázi se pustí až do nesmyslných tahů, které minimálně navenek nedávají valný smysl. Václav Kotal si tím prošel v duelu s Plzní, sestavu netrefil. O pár dní později v Karviné už to byl úplně jiný příběh. Nyní je třeba, aby zkušený kouč zachoval chladnou hlavu a držel se toho, co začíná fungovat. Sparta potřebuje získat půdu pod nohama, na experimenty není prostor. Stabilizovaná sestava je jedním ze základních předpokladů konstantně vysoké výkonnosti. Trenér Sparty Václav Kotal • Foto Pavel Mazáč / Sport

Držet opěrné body Byť to tak výsledkově nevypadá, během stále krátkého Kotalova působení u prvního týmu postupně vyvstaly opěrné body mužstva. Dávid Hancko na stoperu, Ladislav Krejčí jako „čistič“ ve středu pole, Bořek Dočkal s Adamem Hložkem jako ofenzivní zbraně. Není jediný důvod, proč tuhle synergii narušovat, například že se Hancko posune do jiné pozice. To si na Letné musí uvědomit. Návaznost to totiž má i na další hráče. Třeba Lukáš Štetina hraje po boku mladého Slováka o level lépe. Obránce Sparty Dávid Hancko • Foto Michal Beránek (Sport)

Kanga a Dočkal spolu Věčná debata. Mohou hrát Bořek Dočkal a Guélor Kanga spolu ve středu pole? Zejména druhý poločas v Karviné jasně ukázal, že mohou. Sice má tohle spojení jen dočasnou trvanlivost, Gaboňan ve Spartě po sezoně skončí, ale není důvod, proč tuhle sílu ve zbytku ročníku nevyužít. Elitní záložníci ukázali schopnost upozadit ego ve prospěch týmu. Když si vyhoví, je na ně radost pohledět. V neděli několikrát sérií kolmých přihrávek úplně rozpinkali defenzivu Slezanů, byly z toho tutovky pro Spartu. Fotbalisté Sparty oslavují gól Bořka Dočkala v Karviné • Foto sparta.cz