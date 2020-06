Šéf LFA o viru: Bez jiných pravidel profisport vymažeme ze společnosti | iSport.cz

Fotbal žije v době koronavirové už skoro tři měsíce. Co vás za tu dobu nejvíc překvapilo, co nového jste se dozvěděl či naučil?

„Musím říct, že to pro mě byl šok, asi jako pro každého. Nikdy by mě nenapadlo, že se může celý svět včetně profesionálního sportu během chvilky takto zastavit. Člověk si uvědomil, jak křehká dnešní civilizace je. Jak málo díky jejímu globálnímu propojení stačí k tomu, aby bylo všechno jinak. Víte, co mě to svým způsobem připomnělo? Teroristické útoky z jedenáctého září.“

Proč právě je?

„Před jedenáctým zářím terorismus taky existoval, ale až když stovky milionů lidí sledovaly, jak se ty dva mrakodrapy v New Yorku řítí k zemi, začali to všichni řešit. A nyní se stalo něco podobného. Nejrůznější virové infekce taky už několikrát byly, možná i nebezpečnější, ale až reportáže ze zavřeného města v Číně či ze severní Itálie, kde umírali lidé a nemocnice nezvládaly nápor pacientů, změnily náš pohled. No a výsledkem obou těch příběhů byla a bude řada preventivních opatření, která zásadním způsobem ovlivní život lidí a následně budou mít dopad na ekonomiku, cestování i sport. A podobně, jako zde nebezpečí terorismu i přes řadu preventivních opatření zůstalo, stejné to bude i v případě nejrůznějších virových infekcí. A bude hrozně důležité, a to už se dostávám i konkrétně ke sportu a fotbalu, nastavit rozumně pravidla, za kterých bude moci i profesionální sport nadále existovat a fungovat.“

Co říkáte na názory Dušana Svobody? Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz >>>

Zatím panuje ohledně sportovní budoucnosti spíše velká nejistota. Sezony se ruší či složitě dohrávají, do toho se mluví o druhé vlně pandemie, která může opět vše zastavit. Jak velký je to problém pro profesionální sport, který žije z peněz za televizní či marketingová práva?

„Je to fatální problém. A bude nutné se na sport začít dívat se všemi jeho specifiky. Dám vám příklad – když v jednom městě kvůli nárůstu nakažených na několik týdnů zavřete úřad, školu nebo prodejnu, je to nepříjemnost, ale není to fatální, nakoupíte si prostě jinde, žáci se budou učit on-line a tak dále. Je to nepříjemnost, ale primárně je tím postižené to jedno konkrétní místo. Když se v tom stejném městě ale hraje i fotbal či jiný kolektivní sport a zavřete stadion nebo celý klub, ovlivníte tím nejen ten klub, ale zcela zásadně i celou soutěž a to i v místě, kde žádná infekce není. Takže pokud nechceme profesionální sport na nějakou dobu vymazat ze společnosti, bude třeba pro něj hledat specifické cesty.“

Někdo vám může namítnout, že sport je jen zábava a zbytná věc. A není důvod hledat tu pro něj nějaký speciální přístup…

„To máte sice pravdu, ale touto logikou je zbytné téměř vše s výjimkou základních lidských potřeb. A nakonec ani autem nemusíte jezdit a uvařit si můžete taky doma. Proč chodit do restaurace? Tohle přece není cesta. My potřebujeme hledat možnosti, jak to v nové situaci půjde udělat. Z tohoto úhlu pohledu beru současný stav jako zkoušku, abychom se na to připravili. Dlouho jsme si mysleli, že se něco takového děje jen ve filmech. Teď už víme, že se nás to může týkat osobně. Navíc profesionální sport je třeba brát jako celé odvětví společnosti. Je to segment, který zaměstnává řadu lidí. To není jen pár hráčů, kteří jsou vidět při zápasech, jsou to realizační týmy, další zaměstnanci v klubech, údržbáři, pořadatelé, poskytovatelé občerstvení a na to vše napojené dodavatelské řetězce. Jsou to v součtu desítky tisíc lidí. I proto je nutné hledat nastavení, jak to udělat. Protože víte, co nyní bude při jednání s partnery nejčastější otázka?“

Možná ta, jestli jste si jistí, že sezonu dohrajete…

„V podstatě máte pravdu. Budou se nás ptát: A co se stane, když vznikne ten a ten problém? Dva měsíce jsem složitě hledal odpověď na otázky v souvislosti s dohráním stávající sezony od kolegů z klubů, ale teď se ta otázka bude opakovat v souvislosti s následující sezonou a budou to už řešit i naši partneři. A my pro ně potřebujeme mít aspoň rámcové odpovědi a vědět, že se nezavazujeme k něčemu, co nebude možné splnit.“

Takže vyzýváte k tomu, aby profesionální sport začal s epidemiology a státními institucemi pracovat na jasné strategii?

„Pokud nechceme riskovat vážný problém celého tohoto segmentu, tak je to nutnost. Teď složitě dohráváme tuto sezonu a už víme, že poznamenaná bude i ta příští. Ale potřebujeme co nejdřív nastavit jasnější pravidla. A jestli jste se mě ptal na začátku, co jsem během těch uplynulých měsíců zjistil nebo se naučil…“

Ano…

„Tak například jsem si uvědomil, v jakém vzduchoprázdnu profesionální sport v Česku je. Upřímně jsem čekal, že důležitou roli tu sehraje Národní sportovní agentura. Jenže v té hektické situaci se najednou ukázalo, že primárním cílem NSA je spíše mládežnický a masový sport, péče o talentovanou mládež, ale na profesionální sport se trochu zapomnělo. Takže cítím, že je třeba si jasně říct, jak je to vlastně nastavené, jestli profesionální sport je v gesci NSA, anebo se máme obracet někam jinam.“

NSA tedy z vašeho pohledu zatím nesplnila svou roli?

„To nechci říct, chápu, že založena byla poměrně nedávno a hned má před sebou takový problém. Ale potřebujeme prostě vědět, kdo pro nás je nyní ten hlavní partner. Díky vzniku NSA se teď postavení sportu začíná nově definovat, určitě je správné, že NSA vznikla. Snažím se pouze říct, že profesionální sport je segment, který přímo či zprostředkovaně zaměstnává desítky tisíc lidí, že to nejsou pouze ti hráči na hřišti a že to je podnikání, které má specifické podmínky, a dnešní situací je velmi postižen a do budoucna ohrožen.“

Vy jste si nyní kolem spuštění ligy nakonec sami řešili řadu věcí s Ministerstvem zdravotnictví…

„Ano. A chci jim zpětně ještě jednou moc poděkovat za velmi vstřícný přístup. Museli souběžně řešit spoustu jiných věcí a sport pro ně v té první fázi logicky nebyl priorita. Přesto si na nás našli čas a i díky tomu nyní hrajeme fotbal jako jedna z prvních evropských soutěží, na což jsem hrdý a je to vizitka celé naší země. Upřímně, v Evropě nikdo moc neví, jaké máme čísla, kolik mrtvých nebo nakažených, ale to, že se tady začal hrát fotbal týden po restartu Bundesligy, tak o tom se ví všude. A stejně tak si myslím, že akceschopnost tu prokázal i aparát LFA. To nasazení lidí v LFA bylo opravdu enormní a moc jim za to děkuji. Posílilo nás to.“

Pardon - ale na druhou stranu vám některé kluby opakovaně vytýkaly nedostatečnou komunikaci v týdnech před spuštěním soutěže…

„Víte co, my jsme ale v některých fázích jednání opravdu neměli příliš informací. Nezbývalo nám než čekat. Řada vládních nařízení se rychle měnila, čemuž vzhledem k hektické a složité situaci rozumím. I my jsme proto stále přepracovávali naše plány. A jestli jsme u toho málo komunikovali? Celá ta diskuze se nakonec dostala do roviny, nebyla videokonference, tak nebyla dostatečná komunikace. Já to tak nevidím, denně jsem komunikoval se zástupci klubu, kolegové v Ligovém výboru rovněž. Ale vyjasnili jsme si to na grémiu klubů a určitě jsme si z toho vzali ponaučení.“

Domlouváte se na společném postupu i s jinými profesionálními ligami v Česku?

„Oslovili jsme kolegy z hokeje, ale nakonec jsme to řešili sami. Ale určitě se tu společnému postupu nebráníme. Není to jen věc fotbalu, ale profesionálního sportu jako takového. Navíc toto je opravdu specifická oblast. Profesionální kluby jsou dobře organizované jednotky, sportovci jsou pod permanentním lékařským dohledem a jsou disciplinovaní. I proto si myslím, že si můžeme dovolit hledat tu specifický přístup k věci a nemít pro profesionální týmy stejná opatření jako pro supermarkety.“

Co konkrétně je pro fotbal nyní nejvíc limitující?

„Riziko, že pokud se vám nakazí dva tři hráči, může jít do poměrně dlouhé karantény celý klub. To je pak z pohledu celé soutěže opravdu složité. Na druhou stranu se musíme připravit, že ten provoz bude i díky testování a dalším opatřením nákladnější.“

Kolik bude stát ligu současné testování?

„Ty tři vlny testů až do konce sezony nás přijdou cca na 8,5 milionu korun plus testování rozhodčích, které ale finančně zajišťuje FAČR.“

Kdo tu částku zaplatí?

„Prostředky na to musí zajistit LFA, věřím, že nám s tím pomohou v nějaké míře i naši partneři.“

Jaká byla vlastně reakce partnerů na ligový restart?

„Jednoznačně pozitivní. Naším titulárním partnerem je sázková kancelář, pro jejich byznys je to důležité. Stejně jako pro našeho televizního partnera. Protože upřímně – sázet na záznamy moc nejde a po čase se vám okouká i na ně dívat. Oceňují tedy, že se snažíme dostát našim závazkům.”

Bude jejich plnění vůči lize v domluvené výši, nebo bude, vzhledem k trochu pozměněnému produktu, poníženo?

„O tom nyní jednáme a věřím, že pokud sezonu dohrajeme, nepůjde o žádné zásadní ponížení. Cítím, že partneři chápou, že něco ovlivnit dokážeme, a něco už ne. A v té oblasti, kterou ovlivnit umíme, jsme udělali maximum pro to, abychom ligu dohráli. A navíc budeme hledat i alternativní možnosti plnění. Pozitivní zprávou pro partnery by mohla být očekávaná vyšší televizní sledovanost jednotlivých ligových duelů.”

Pojďme k fanouškům a k zatím velmi omezeným možnostem, jak se na stadiony mohou dostat. Proč to tak je, když i v kinech či divadlech, což jsou navíc uzavřené prostory, je možné sedět ob řadu a ob sedačku?

„Máte pravdu… Víte co, my jsme nyní veškerou energii věnovali tomu, abychom ligu vůbec rozjeli. Ale to rozhodně neznamená, že nyní už se založenýma rukama čekáme, jak se sezona dohraje. To o čem mluvíte, je pro nás aktuálně velké téma, které řešíme a věřím, že nějaké omezené počty fanoušků na stadionech brzy uvidíme. Například v Polsku směrem k fanouškům řeší kvótu pětadvaceti procent z kapacity stadionů. Ale kdy se dočkáme vyprodaného stadionu, to opravdu nevím.“

Jak důležitý je příjem ze vstupného pro ligové kluby?

„Samotný příjem ze vstupného nehraje většinou až tak zásadní roli, je tak do deseti procent klubových rozpočtů. A navíc proti němu jdou i náklady za pořadatelskou službu a tak dále. Další věc je ale příjem z VIP hospitality, což je úzce navázané na partnerské smlouvy. A toto už pro kluby podstatný příjem většinou je. Takže to, že se hraje bez diváků, není primárně zásadní ekonomický problém, ale je to problém pro fotbal jako takový. Protože fanoušci jsou neodmyslitelnou součástí fotbalu a jejich přítomnost nakonec ovlivňuje i samotnou hru. Všichni přeci děláme fotbal proto, abychom měli plné stadiony diváků, kteří si zápas maximálně užijí.“

Přitom v některých černých scénářích se mluví i o tom, že ani v příští sezoně nemusejí mít fanoušci na stadiony standardní přístup. Dovedete si to představit?

„Upřímně si to moc představovat nechci, doufám, že k tomu nedojde. Ekonomicky bychom to asi přežili, ale zápasy bez diváků prostě nemají tu energii. Něco jiného je to také nyní, kdy se po dlouhé přestávce začalo hrát, a všichni jsou rádi, že se soutěž vůbec rozjela. Ale dlouhodobě není udržitelné hrát bez fanoušků.“

Velkým tématem před restartem ligy byly i diskuze o tom, zda by nešlo ve výjimečných momentech ukončit sezonu bez nadstavby. Herní řád vám nicméně toto neumožňoval. Počítáte do budoucna s tím, že do něj pro takto mimořádné okamžiky vsunete mechanismy, které vám případně rozšíří manévrovací prostor?

„Tohle je pro nás ponaučení, kdy jsme si uvědomili, že musíme naše fotbalové normy připravit i na podobné scénáře. Na Ligovém výboru jsme se už bavili o tom, jak pravidla o nějaké dílčí věci doplnit, abychom příště mohli reagovat lépe a pružněji a neriskovali nějaké potencionální spory.“

Některé ligy, například belgická, budou do další sezony přechodně měnit i model soutěže, konkrétně její nadstavbovou část. Může se něco takového stát i ve FORTUNA:LIZE?

„Nepředpokládám to. Řekli jsme si, že zásadnější změny případně uděláme až po třech odehraných ročnících s nadstavbou. Nicméně cítím, že nadstavba tu stále téma je. A chci jasně říct, že tady jde o jinou věc. A ta zní: chceme mít ligu jen se 30 koly, což by byl jeden z nejnižších počtů v Evropě, anebo s více zápasy, tak jako jinde? A pokud s více zápasy, což je podle mě nutné a správné, jsou jen tři možnosti, jak to zařídit. Rozšířit ligu, nebo jí naopak zúžit třeba na deset účastníků a hrát čtyřkolově, anebo použít nadstavbu. Mně z toho nejlépe vychází ta poslední možnost, u které pak jen můžete vymýšlet přesnou podobu nadstavby. A těch možností je mnoho. Ale klidně debatujme i o prvních dvou cestách, jsem k tomu otevřený. Za sebe pouze jasně říkám, že vrátit se ke 30 utkáním by bylo chybou.“

Ano, tomu rozumím. Nicméně šlo mi i o tu možnost odpárat nadstavbu jen za jasně specifikovaných okolností. Například kdyby přišla druhá koronavirová vlna a už po podzimu bylo jasné, že kompletní dohrání soutěže bude problém.

„Osobně si to představit nedovedu a považoval bych to za špatné. A upřímně, pokud tady budeme na podzim řešit znovu problém přerušené sezony, tak to už řešíme problém úplně jiný a dovolím si tvrdit že naprosto fatálně ohrožující budoucnost naší ligy. To už není debata o herním modelu.“

Proč se ale proti odpárání nadstavby ve výjimečných situacích stavíte?

„Podle mě mají existovat jen dvě možnosti. Buď sezonu dohrajete v základním schváleném formátu, anebo ji nedohrajete a nemůžete určit jejího vítěze. Jiná věc je mít pak jasně dané, jak je to s postupem do Evropy. A tady si myslím, že se máme řídit tím, co říká UEFA, která je organizuje. A její pohled je v tomto jasný – rozhoduje aktuální tabulka. A já nemám sebemenší problém, abychom si toto vepsali i do našich řádů. Ale zkracovat sezony? S tím problém mám. Vždycky to totiž povede k tomu, že to pro někoho bude výhodnější, budou se pak rozehrávat zákulisní hrátky... Jediné, o čem se za mě dá do budoucna uvažovat, je to, zda mistra nevyhlásit ve chvíli, kdy se soutěž nedohraje, ale náskok prvního už je nedostižitelný.“

A nakonec váš odhad – dohraje se letos Liga mistrů a bude příští rok EURO ve formátu s dvanácti pořadatelskými zeměmi?

„No… (přemýšlí) Kdybych si na to měl vsadit, řeknu ano, ale to dohrání nebude mít v případě Ligy mistrů klasickou podobu. Jsou tam dva francouzské týmy, doma nyní hrát nemohou. Takže čekám, že se bude hledat cesta, jak vše dokončit turnajovým způsobem v jedné zemi. A EURO? Netajím se tím, že nápad s tolika pořadatelskými městy a zeměmi se mi nikdy nelíbil. Nicméně mám pocit, že UEFA bude mít tendenci ukázat, že je schopná turnaj zorganizovat tak, jak si ho naplánovala. Takže čekám jen menší úpravy ve formátu. Ale jinak co si nyní vůbec neumím představit je to, jak se v létě rozehrají předkola evropských pohárů. Nechtěl bych být nyní v kůži představitelů UEFA, která bude muset nastavovat všechna ta pravidla celoevropsky…“