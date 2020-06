SÁZKAŘSKÉ TIPY: Zaskočí Baník Slavii? Sparta rozdrtí Opavu | iSport.cz

Základní část FORTUNA:LIGY se blíží do svého finále. Ve středu je na programu 29. kolo a v tradičním pořadu Sázkařské tipy jsme se tak věnovali pětici zápasů, na které se vyplatí vsadit. Jednoznačným tahákem bude souboj Baníku Ostrava se Slavií. Redaktor deníku Sport Radek Špryňar nepředpokládá, že by sešívaní ve vítkovické aréně měli zaváhat. Ošemetným bude duel mezi Slováckem a Bohemians. Borci z Uherského Hradiště se chtějí protlačit do TOP 6 a Klokani pro změnu upevnit svou pozici v elitní desítce. Jasnou záležitostí by měla být konfrontace Sparty s Opavou. Vzhledem k nízkému kurzu na vítězství Letenských je na pořadu dne volit spíše méně tradiční sázkařské příležitosti. Více ve VIDEU.