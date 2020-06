Bývalý trenér Sparty míří do Slovácka. Saňák povede rezervu | iSport.cz

Rodák z Ústí nad Orlicí má za sebou bohatou trenérskou kariéru - působil u mládežnických reprezentačních výběrů, k titulu dovedl dorostence Mladé Boleslavi, po boku Winfrieda Schäfera si vyzkoušel angažmá v Íránu, jako asistent Václava Jílka působil v Olomouci i ve Spartě. Tam po Jílkově odvolání v únoru skončil.

Teď Saňák přebírá rezervu Slovácka, kde mu budou k ruce asistenti Pavel Němčický a Zdeněk Botek. „Láká mě propojovat celý klub, který není jenom o áčku, ale i o mládeži. Zrovna pozice trenéra béčka by měla mít přesah jak do prvního mužstva, tak i do mládeže,“ řekl klubovému webu.

„Nepřišel jsem nikoho poučovat. Zakládám si na týmové spolupráci nejen v realizačním týmu, ale v celém klubu. Chci Slovácku přinést něco svého. Pokusím se dát klubu to nejlepší ze sebe,“ doplňuje Saňák.