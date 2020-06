Guľa o ztrátě Slavie: Dává nám energii. Chorého karty? Osm je vážně hodně | iSport.cz

Byl první poločas z herního pohledu kvalitnější?

„Souhlasím. Měli jsme velmi dobrý vstup do zápasu. Byť umíme hrát ještě rychleji, tak terén nám trochu brzdil kombinaci. Navzdory tomu jsme se dostali do dvougólového vedení, vstřelili i třetí branku, která nebyla uznaná a trochu nás vykolejila z rytmu. Bylo to však způsobené i hrou soupeře, který po pauze změnil rozestavení a hlavně byl stále trpělivý. A to za bezbrankového stavu i za dvougólové ztráty. Vytrvale pracoval v úzkém bloku, my jsme sice drželi míč, ale v prostorech, které nebyly pro soupeře nebezpečné. Chybělo mi víc kolmosti, hlavně v druhém poločase. Přesto jsme se tlačili do gólu až do konce, a chlapci nakonec byli odměnění. Udrželi jsme čisté konto, přitom jsme změnili celou obranu. To mě moc těší. Odpracovali jsme to. Je to velmi cenné vítězství.“

Po Slavii jste kritizoval Jana Kopice, který byl dnes vaším klíčovým hráčem. Pochválíte ho?

„Ano, v prvním poločase tahal naše akce, dal první gól. Byl velmi slušný. Tak, jak ho známe, tak, jak má křídlo fungovat. Dostal šanci, pomohl mančaftu. Tak by to mělo být.“

Bylo potřeba si vše vyříkat mezi čtyřma očima?

„Nevnímal jsem to jako tvrdou kritiku. Jen jsem řekl, že se nám nepovedly vstupy střídajících hráčů. Není to pouze jejich záležitost, ale také moje, respektive mého timingu v zápase. Vyzkoušel jsem si, že není jednoduché střídat v utkání, které má obrovské tempo a intenzitu. Je to dobrá zkušenost pro všechny z nás. Ale k vaší otázce, už jsme se k tomu nevraceli, Honza ví, jaké má úkoly, ví o své kvalitě. Jeho herní odpověď nepotřebuje komentář, byl skvělý. Pro mě je podstatné, aby křídla fungovala. Nejen on, ale také Kayamba, Kovařík nebo Mihálik.“

SESTŘIH: Plzeň - Zlín 3:0. Pohodlná jízda, Viktoria stáhla náskok Slavie na 6 bodů Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Slavia pouze remizovala v Ostravě. Vaše ztráta se rázem smrskla na šest bodů. Je to bonus navíc?

„Je to klišé, ale my se koncentrujeme na sebe. Hlavně jsme potřebovali zvládnout dnešní krok, abychom se zase cítili silní. To jsme udělali, potom jsme vnímali i výsledek z Baníku. Jsem přesvědčený o tom, že je zase potřeba nabrat síly a soustředit se na další zápas v Olomouci. V nadstavbě nás pak čekají nesmírně silná mužstva, tam se může stát cokoliv. Naše vítězství i výsledek z Ostravy nám každopádně dává energii do dalších dní, abychom ještě rychleji zregenerovali.“

Jste naštvaný na Tomáše Chorého, který po úderu loktem obdržel už osmou žlutou kartu, a v Olomouci s ním nemůžete počítat?

„Měli jsme nějaký záměr. Tom je z toho smutný, ale osm karet na hrotového hráče je vážně hodně. Nemohu hodnotit prvních šest žlutých, to jsem tady nebyl, za sebe ale říkám, že na těchto věcech intenzivně pracuje. Jak vstupovat do zápasů, jak reagovat na určité herní situace. Dnes v tom nebyl úplně sám, jelikož byl metr před hráčem, vůbec neměl v úmyslu někoho trefit. Šel z boku do finální fáze… Spíš bych řekl, že Chorase doběhly věci z předchozích zápasů.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25. J. Kopic, 36. Beauguel, 89. M. Havel Hosté: Sestavy Domácí: A. Hruška – M. Havel, Pernica, Brabec (C), J. Kovařík – Hořava, Al. Čermák (46. Bucha), Kalvach – Kayamba (60. Mihálik), J. Kopic (86. Hloušek), Beauguel (60. Chorý). Hosté: Rakovan – Matejov, Bačo, Simerský, Azackij (46. P. Buchta) – Džafić, Conde, Hlinka (C), Bartošák (83. Fantiš) – Nečas (46. Janetzký), Jawo (62. Poznar). Náhradníci Domácí: Staněk, Hloušek, Hubník, Řezník, Bucha, Chorý, Mihálik Hosté: Dostál, Buchta, Martínez García, Chwaszcz, Poznar, Janetzký, Fantiš Karty Domácí: Chorý Hosté: Hlinka, Páník, Bačo Rozhodčí Rejžek – Vlasjuk, Kotalík Stadion Doosan Arena, Plzeň

Plzeň - Zlín: Kopic po chytrém sólu našel uličku pro střelu, 1:0!

Plzeň - Zlín: Beauguel zvyšuje na 2:0! Po trefě poklekl se vztyčenou pěstí