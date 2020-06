Ve Slavii skončil šéf mládeže Plíšek. Objevil Džeka, přivedl ho Šimáně | iSport.cz

Personální změna se v tichosti odehrála v zázemí Slavie. Ve funkci manažera mládeže pražského týmu skončil Jiří Plíšek. Stalo se tak na popud klubových šéfů, kteří již nadále o jeho služby nestáli. Jako s Plíškovým nástupcem se počítá s dosavadním šéfskautem Petrem Hurychem. „Je to pravda, Jiří Plíšek ve své funkci končí, nahrazuje ho Petr Hurych,“ potvrdil portálu iSport.cz zdroj blízký klubu.

Svou premiéru už si mezitím v roli trenéra béčka odbyl bývalý záložník týmu z Edenu Marek Jarolím, synovec bývalého slávistického a reprezentačního trenéra.

Plíšek do Slavie nastoupil na podzim 2015 poté, co ji na poslední chvíli zachránil byznysmen Jiří Šimáně, který přivedl i Jaroslava Tvrdíka a čínské investory, původně společnost CEFC. Šimáně sestavil tým expertů, kteří měli pomoci dostat slavný klub zpátky na vrchol. Hlavním skautem se tak stal Jakub Dovalil a šéfem mládežnické akademie právě Jiří Plíšek, jenž už jednou ve Slavii působil a v minulosti trénoval v české nejvyšší soutěži Slovácko a Teplice.

Jeho jméno je ale hlavně spojeno s příchodem bosenského snajpra Edina Džeka, jehož poznal v době, kdy vedl Željezničar Sarajevo. Právě tam rozjel vlastní akademii a společné aktivity ho spojily s bývalým sportovním ředitelem Slavie Josefem Jinochem. Pikantní je, že v roce 2006 byl Plíšek jmenován do funkce sportovního manažera rivalské Sparty s úkolem vybudovat skauting. Nakrátko se tam sešel i s nynějším slávistickým koučem Trpišovským, jenž na Letné působil u dorosteneckých týmů.

Ještě na začátku roku Plíšek pro klubový web rozebíral projekty, na které ve Slavii dohlížel. „Celé ty čtyři roky jsme nastavovali systém a principy, eliminovali jsme nedostatky a nefungující organizaci včetně personální kvality. Vytvořili jsme si odrazovou desku k tomu, abychom se snažili akademii a klub vést k tomu, že se staneme velkým evropským klubem s pevnými základy,“ vykládal. „To je naším cílem, toho chceme využít. Je to velká výzva a teprve teď přichází okamžik, kdy se můžeme a zejména musíme začít věnovat detailům a samozřejmě rozvíjet všechno to, co jsme tady nastavili,“ dodal.

Jenže u toho už nebude. Podle některých zdrojů panovala nespokojenost s prolínáním jednotlivých kategorií a kromě jiného vázla i komunikace. V každém případě odchází poslední z členů sportovního úseku z roku 2015. Plíškovu funkci u slávistické mládeže má zastávat šéfskaut Petr Hurych.

Ke změnám došlo i v realizačním týmu slávistického béčka. Od něj odešel k týmu U-19 Martin Hyský, jehož nahradil bývalý středopolař Marek Jarolím, dosavadní kouč výběru hráčů do 14 let. Synovec Karla Jarolíma hrál za Slavii v letech 2008-09.

„Marek Jarolím je mladý progresivní trenér, který má za sebou ve Slavii velmi úspěšnou hráčskou kariéru. Má v sobě velký trenérský potenciál s dobrým citem pro fotbal. Věříme, že naváže na dobrou práci Martina Hyského a naše béčko ještě více posune. Hodně si slibujeme i od ještě většího propojení s A-týmem,“ uvedl týmu člen slávistického představenstva Jiří Bílek.