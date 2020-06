Uvažovala o něm Sparta, pak ji sejmul. Malinského teď řeší Slavia | iSport.cz

Liberec - Opava: Malinský to zkoušel z úhlu, na Fendricha nevyzrál • iSport.tv

Jablonec - Liberec: Malinský se protáhl okolo Holíka a posílá Slovan do vedení 1:0! • iSport.tv

V zimě ho studovala Sparta, rozumovala, jestli ho nekoupit. V únoru ji pak na jejím hřišti zkoupal dvěma góly a fanoušky Letenských přitom dráždil výsměšnými posunky . A nejspíš za to dostane laso od Slavie. V nadsázce, samozřejmě... Tomáš Malinský je pod detailním dohledem sportovního ředitele „sešívaných“ Jana Nezmara, do Edenu by mohl záložník Slovanu Liberec zamířit za přibližně deset milionů korun.

Problémy s obsazením křídelních postů ve Slavii by se od příští sezony mohly alespoň částečně vyřešit. Červenobílí totiž pole informací Sportu cílí na Tomáše Malinského, jednoho z nejlepších hráčů jarní části FORTUNA:LIGY.

Takovou formu snad vážně ještě neměl. 28letého záložníka vždycky brzdila velmi kolísavá výkonnost, alespoň tak o něm vždy mluvili v jeho domovském Hradci Králové, a měl kvůli tomu těžkosti prosadit se i do liberecké sestavy.

Jenže jaro 2020 je „Malinovo“. V devíti zápasech po zimní pauze dal čtyři góly, na dva nahrál. Nejvíc se mu povedlo hned první utkání nové části ročníku, v němž dvěma trefami zařídil výhru Slovanu na Spartě 2:0.

Jílek ustoupil, teď ho chce Slavia

Slavil to po svém, bez ostychu. Po rozhodující brance běžel kolem domácích fanoušků a gestem jim naznačoval, že jsou nějak zticha. Rozhodně si tím na Letné neudělal kamarády, přitom chvíli předtím tehdejší kouč Václav Jílek uvažoval, že by vystrčil do boje sportovního ředitele Tomáše Rosického, ať Malinského koupí.

Jenže od svých myšlenek ustoupil.

Teď se začala hýbat akce „druhý břeh Vltavy“. Právě ve Slavii by mohl hradecký odchovanec nakonec skončit. Do všeho samozřejmě silně promlouvá současná platební schopnost „sešívaných“, není jisté, jestli peněz bude dost na nákupy nových posil.

Malinského show. Sparta takového hráče nemá, říká Horváth

Tomáš Malinský v sezoně 2019/2020 Zápasy: 27 Góly: 7 (14. v lize) Asistence: 7 (3. v lize) Body: 14 (3. v lize)

Když se ale tuto šlamastyku povede vyřešit, patří Malinský mezi kandidáty na červenobílý dres. Cenovka? Prý kolem 400 tisíc eur, v přepočtu na české koruny něco přes deset milionů.

Slavia by prý byla rychlého záložníka ochotna vzít i navzdory vyššímu věku, na konci srpna bude Malinskému 29 let, je tedy těžko představitelné, že by se dal ještě v budoucnu výrazněji zpeněžit.

Ale důvod to má i tak objektivní. Při zranění Petera Olayinky zůstává v kádru ligového lídra na křídelní posty jen Lukáš Masopust a Lukáš Provod, zbytek zaskakuje na krajích zálohy víceméně z nouze.

Proto se v Edenu chystají tuhle „malinu“ slupnout.