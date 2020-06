Kanga otočil, setrvání ve Spartě by se nebránil. Co je ale překážkou? | iSport.cz

Maloval si, jak v létě uzavře vysokou smlouvu s pořádně tučným podpisovým bonusem. Ještě v březnu se kolem Guélora Kangy točila řada zájemců s kapsami naditými bankovkami. S ohledem na koronavirovou krizi se ovšem situace změnila. A s ní i Gaboncův postoj. Podle informací iSport.cz výstřední záložník otočil, setrvání ve Spartě by si nyní dokázal představit. Má to ovšem poměrně zásadní háček...

Ve fotbalových kruzích se to už několik měsíců bere za hotovou věc. Guélor Kanga po rozehraném ročníku ve Spartě skončí. Vyprší mu totiž stávající kontrakt a na podepsání nového nemá zájem ani jedna strana. Ano, takhle to skutečně dlouho platilo. Bylo to ovšem v době, kdy se před hvězdného středopolaře stavěli bohatí zájemci.

Turecký Trabzonspor, kluby z Arábie. Ti všichni měli ještě v březnu o služby hvězdného středopolaře velký zájem. Dávalo to logiku, Kanga bude v létě k dispozici zcela zdarma. Sice je mu už 29 let, v letenských barvách ovšem dlouhodobě vykazuje vysoce nadprůměrnou produktivitu. V rozehrané sezoně je zatím na jedenácti gólech a pěti asistencích. V té předešlé zvládl dvanáct tref, k tomu přidal čtyři nahrávky.

iSport Premium nyní pro nové předplatitele jen za 1 Kč za první měsíc a sleva na elektroniku >>>

Pro potenciální zájemce tak zůstává extrémně zajímavým zbožím. Do (nejen) Kangovy budoucnosti ovšem vstoupila na jaře pandemie koronaviru, která na dlouhé týdny utlumila fotbal prakticky po celém světě. Nyní se sice postupně probouzí, minimálně po finanční stránce má ale před sebou hodně nejistou budoucnost. To v tuhle chvíli platí i pro afrického fotbalistu. Podle informací portálu iSport.cz totiž Kangovy všechny avizované nabídky popadaly ze stolu.

Rodák z Oyemu je tak rázem v situaci, kdy mu vyprší stávající kontrakt. Nový (ať už kdekoli) ale není v tuhle chvíli na obzoru. I proto Kanga otočil a nyní začíná dávat najevo, že by se setrvání v rudých barvách nebránil.

„Kaku je v Praze spokojený,