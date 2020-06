Olomouc má jistou záchranu. Ale se sezonou spokojení nejsme, říká Látal | iSport.cz

Jak si budete pamatovat zápas s Teplicemi, po kterém máte jistou záchranu?

„Bylo to atraktivní a otevřené utkání, hrálo se nahoru dolů. Na obou stranách bylo k vidění spoustu šancí, ale nám nevyšel vstup do zápasu. Propadli jsme, Teplice měly dvě tři šance. Osmělili jsme se až po přeskupení po patnácté minutě, začali jsme hrát rychle od nohy a měli brankové příležitosti. Třeba o šanci Juldy (útočníka Lukáše Juliše) jsem byl přesvědčený, že ji promění, ale říkal mi, že mu míč skočil. Ve druhé půli už to bylo trochu opatrnější, ale i tak to byl rychlý a zajímavý zápas.“

Ulevilo se vám, že máte jistou záchranu?

„Spokojenost nemůže být. Nesplnili jsme cíle, které jsme měli, a nemůžeme sezonu hodnotit kladně. Ale už máme jistou záchranu a ve zbytku zápasů vyzkouším mladé kluky. Dostanou šanci, ale neznamená to, že budeme hrát jen s mladými. Chceme zvládnout poslední dva domácí zápasy a rozloučit se s fanoušky vítězstvím.“

Před Teplicemi jste ukázal na zkušenost, nejmladšímu Václavu Jemelkovi je pětadvacet. Byl to záměr?

„Nad sestavou jsme přemýšleli dlouho a chtěli jsme vsadit na zkušenost. Zápasů je strašně moc a na hráčích je vidět únava, což je třeba případ mladého útočníka Chytila. Bavili jsme se s klukama, jak se kdo cítí. Únava se kumuluje, ale další zápasy budeme chtít odehrát lepším způsobem.“

Včetně začátku, který byl proti Teplicím hodně vlažný?

„Před zápasem hráčům něco vysvětlujete a chystáte se na různé varianty, ale na place je to pak úplně jiné. Nevím, z čeho by měli být ve stresu, když máme desetibodový náskok na barážové pásmo. Málem jsme doplatili na nekoncentrovanost, ovšem po patnácti minutách jsme zjistili, že to jde, a zvedli jsme se. Nevím, jestli to bylo v hlavách, ale najednou to šlo.“

Co od vás hráči slyšeli během poločasové pauzy?

„Říkal jsem jim, ať se vyvarují individuálních chyb, které přišly na začátku zápasu. Třeba Vepřek měl volný prostor, jenže nahrál soupeři, který pak mohl jít do tlaku. V dalších třiceti minutách už to bylo lepší: kolmá přihrávka, odskočení, míč do kraje a centr. Nesmíme se stresovat, pak logicky přijdou chyby.“

Mimochodem, jak se vám líbil obvyklý defenzivní záložník Lukáš Greššák na stoperu?

„Bylo to dlouhé dilema, čekali jsme do poslední chvíle. Uvažovali jsme, jestli Lukáše postavit klasicky na šestku, ale nechali jsme tam Radima Breiteho. Na stoperu to pak bylo mezi Greššákem a Honzou Štěrbou – rozhodli jsme se pro Lukáše. V přípravě na stoperu vypadal výborně a ani proti Teplicím neodehrál špatný zápas. Má přehled, dobrou rozehrávku, zvládá hlavičky… Už jsem mu říkal, že mu to na stoperu bude sedět možná víc než na šestce.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Mandous – Sladký, Greššák, Jemelka, Vepřek – Breite – Zahradníček (68. Chytil), Houska (C) (90+1. Zmrzlý), P. González, Hála (68. Falta) – Juliš. Hosté: Grigar – Černý, Čmovš, Mareček, Nazarov – Žitný, Trubač (84. Ljevaković), Kučera (70. P. Mareš), Moulis (84. Shejbal) – Jakub Řezníček, J. Mareš (76. Radosta). Náhradníci Domácí: Reichl, Yunis, Štěrba, Chytil, Falta, Zmrzlý, Látal Hosté: Ljevaković, Vondrášek, Hyčka, Mareš, Shejbal, Radosta, Diviš Karty Domácí: Houska, P. González, Zmrzlý Hosté: Kučera, Mareček, Nazarov Rozhodčí Adámková – Mojžíš, Bureš Stadion Andrův stadion, Olomouc Návštěva 1666 diváků

