16 karet v Jablonci. Kluci, jděte pryč, nabádal Hoftych. Také Radu dostali | iSport.cz

„Jsou tam situace, to je pořád dokola… Mrzí mě jen, že rozhodčí zvolí takový metr. Fotbal je o emocích. Vyjádřím se ke své žluté kartě. Na Spartě jsem dostal nesmyslnou žlutou, to nebyl faul na žlutou. A teď proti Jablonci? Byla směšná, je mi z toho zle. Fotbal je o emocích, jestli mě míč trefí do břicha místo ruky a já řeknu, že to bylo do břicha a dostanu žlutou… Nechápu to.“

„Rozhodčí si tam dělají, co chtějí, podívejte se na zákrok na Balutu (těsně před střídáním rumunského záložníka). Má naražený kotník, krev mu z něj teče a rozhodčí to pustí. Štve mě to. Kontrolují (VAR) každý gól, snad jsou na hřišti čtyři, aby uměli situace posoudit. Pak se nastavuje osm minut, v Příbrami se nastavovali tři. Nechápu ten metr. Věděli jsme, že se karty budou spolu se zraněními v náročném programu kumulovat, alespoň budou mít šanci mladí hráči. Neznám poměr, kolik žlutých měli domácí a kolik my. Myslím, že je jednoznačný. Metr žlutých karet je zvláštní, nemyslím, že bychom komunikovali s rozhodčím tak, abychom je měli dostat.“