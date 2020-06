Bořil: Ukázali jsme, že jsme nejlepší. Obhajoba byla těžká, řekl Coufal | iSport.cz

Druhou zlatou hvězdu našila Slavia na svůj dres. Ve druhém kole nadstavby srazila doma Plzeň 1:0 a má dvacátý titul v historii. „Věděli jsme, že to bude strašně těžké utkání, že se Plzeň dobře připraví a že budeme nervózní. To se potvrdilo, ale všem jsme ukázali, že jsme nejlepší. Je dobře, že jsme titul získali proti Plzni, ukázali jsme jim, že jsme mistři,“ radoval se v rozhovoru pro O2 kapitán „sešívaných“ Jan Bořil.

Utkání rozhodl Petr Ševčík. „Je to krásný pocit rozhodnout takový zápas. Chtěl jsem hlavně trefit bránu. Je skvělé, že to takhle vyšlo,“ culil se blonďatý záložník. „Je to má jednoznačně nejlepší sezona. První titul tady jsem si tolik neužil, protože jsem tu byl jen půlku sezony, teď jsem ji odehrál celou, takže je to se vším všudy,“ doplnil Ševčík.

Slavia po podzimu suverénně vládla, vedla před Plzní o šestnáct bodů, ovšem v zimní pauze ji opustili Tomáš Souček, Milan Škoda a Josef Hušbauer . Tým se omladil a začal trochu ztrácet, po čtyřech zápasech na jaře byl náskok poloviční.

„Upletli jsme si na sebe obrovský bič, když jsme měli náskok šestnácti bodů. Pak odešli zkušení hráči, kabina se trochu prokrvila a prostor dostali mladší kluci. Chvilku trvalo, než si uvědomili, jaké to ve Slavii je. Pomohla nám koronavirová pauza, vysvětlili jsme si, co a jak musíme hrát. Plzeň nás stahovala, a ať chcete, nebo ne, do hlavy se vám to vkrádá. Je to těžké hlavně pro ty mladší kluky, my starší jsme jim pomáhali,“ líčil obránce Vladimír Coufal. „Obhajoba titulu byla určitě těžší než jeho zisk v minulé sezoně, hlavně z psychického hlediska,“ dodal Coufal.

Ocenil i Plzeň. „Plzeň od příchodu trenéra Guľy dostala nový impuls, dobře kombinovali, soupeři jí nestačili. Abych řekl pravdu, před prvním zápasem tady na jaře jsme měli velký respekt, ale ukázali jsme svoje kvality. To nám dodalo sebevědomí,“ podotkl Coufal.

V zimě odešli lídři a hráči, kteří byli i kapitány. Tuhle vůdčí roli dostal na povel Bořil. „Cením si titulu strašně moc, byli jsme pod tlakem. Když kluci odešli, bál jsem se vzít pásku. Chvilku jsem se tomu bránil, ale když mě trenéři a kluci v kabině zvolili, musel jsem to vzít a Slavii dotáhnout k titulu,“ pověděl Bořil.

