Hůlka o jízdě Bohemians: Tlak je, ale jiný. V čem se Klusáček liší od Haška? | iSport.cz

Právě v Uherském Hradišti se před rokem bojovalo o postup do prostřední skupiny. Za stavu 1:1 byla situace jasná: kdo dá gól, jde výš. Nedal ho nikdo a oba týmy hrály o udržení. Zatímco Jihomoravané se udrželi v pohodě, ve Vršovicích odvrátili baráž ve čtvrté nastavené minutě. Letos je všechno jinak, nevídaná bilance šesti výher ze sedmi zápasů nejenže poslala Bohemians výš, ale druhé vítězství na Slovácku během dvou týdnů jim dalo i velkou šanci postoupit do další fáze.

„Ale to nebylo cílem, že za sebou budeme mít řadu vítězství. Cílem bylo vyhnout se tomu, co nás potkalo minulou sezonu. Ve skupině o udržení se vám chtě nechtě sevře žaludek. Neuvolníte se, na hřišti nejste schopný zahrát to, co byste chtěl... Můžeme něco získat, ale předtím jsme mohli ztratit. A hodně. Tlak je pořád, ale je rozdílný, z tohohle pohledu je to příjemnější,“ porovnává obě skupiny Lukáš Hůlka.

Bohemians skvěle využili nucenou pauzu zaviněnou koronavirem. Deset týdnů bez ostrého zápasu bylo dost, aby se všichni dali zdravotně do kupy, na restart se pak chystali velkým množstvím modelových a přípravných utkání. Hrálo se třeba i třikrát týdně, často i nestandardně na 50minutové poločasy, aby všichni dostali prostor.

A když pak do Ďolíčku dorazily Teplice, odjely se čtyřkou na zádech. „Trenéři vymysleli program, který nás připravil na první zápasy. A ten první ostrý byl klíčový, určil cestu do zbytku sezony,“ všímá si defenzivní univerzál, takže i když teď zranění znovu přibývají, Matěj Pulkrab má po sezoně a po tréninkovém areálu v Uhříněvsi se o berlích belhají i další, série pokračuje.

Hašek vs. Klusáček

Pro fanoušky je symbolem změny trenér Luděk Klusáček. Před lety klub zachránil před sestupem, teď „přišel, viděl a znovu uspěl,“ jak stálo na choreu při posledním domácím zápase.

Zatímco jeho předchůdce Martin Hašek při premiéře dokumentu Hašan označil fans za to nejlepší i nejhorší, co při působení u zelenobílého klubu zažil, a i z druhé strany šlo o hodně rozporuplný vztah, Klusáček si je získal. Novináři ať si klidně dál hledají v rozvážných tiskovkách aspoň náznak výroku, který zvýraznit, mluví za něj hlavně výsledky.

„Každému svědčí něco jiného. Někomu vyhovuje trenér, který na hráči pořád stojí, křičí na něj. Další trenér vám nechá víc prostoru. Najít si s hráčem nějaký vztah je alchymie. Trenér Hašek byl opravdu pedant, nenechal nás vydechnout jedinou minutu na tréninku ani v zápase, zatímco trenér Klusáček spíš pozoruje, kouká, nechá nám volnost. To vám dovolí si na hřišti víc zkusit. Ale těžko říct, jestli je to dobře, nebo špatně,“ přemýšlí Hůlka, který pod novým koučem střídá různé pozice, ale na hřišti je vždy.

„Pod trenérem Haškem to nebylo nastavené špatně. To, o co jsme se snažili, mělo hlavu a patu, ale nemělo to výsledky a ty jsou alfa a omega všeho. Pro nás došlo ke změně nečekaně a ukázalo se, že trenér Klusáček není ničím menším, naopak. Na začátku jsme si na sebe trošku zvykali, ale díky tomu, že přicházely výsledky, věřili jsme tomu, co po nás chce. A on zase věřil nám,“ dodává.

A zase ta Boleslav?

Pokud by v odvetách semifinále skupiny o Evropu uspěly vítězné týmy z prvních zápasů, Bohemians by se utkali s Mladou Boleslaví, kde ještě před dvěma lety dělal kapitána. Šlo by už o šestý a sedmý vzájemný zápas v sezoně nuceně zpestřené hromadou těch nesoutěžních. Středočechy navíc trénuje Jozef Weber, kterého Klusáček vystřídal při svém prvním angažmá u Botiče.

Nejdřív ale čeká Bohemians druhý zápas se Slováckem (a Boleslav s Českými Budějovicemi.) „O Evropě zatím v kabině nepadlo ani slovo“ překvapuje Hůlka. „Každého napadne, že by to bylo hezké, ale je to hrozně daleko. Navíc je to jen předkolo. Kdo ví, kam bychom jeli.“

Od „Evropy“ dělí Bohemians dlouhé čtyři zápasy, navíc papírově čím dál těžší. Klokani ale zůstávají na cestě a připraveni k dalšímu skoku.