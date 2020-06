iSport podcast: Jaký byl Čišovský hráč a člověk? Vydrží kouzlo Bohemians? | iSport.cz

Nejen tomu se věnuje nový díl iSport podcastu s redaktorem deníku Sport Radkem Špryňarem. Spolu s aktuální vydání pořadu rozebírá například situaci v Plzni, která už definitivně i letos skončí v lize na druhém místě. Bojí se Jan Kopic o místo v týmu i pro příští sezonu a má na to, aby se změnil a vyhověl požadavkům Adriana Guľy? Jak bude řešit Plzeň situaci na hrotu útoku a kdo by mohl být řešením pro doplnění dvojice Jean-David Beauguel a Tomáš Chorý?

Zaměříme se ale i na další ligové dění. Nejlepší formu po Slavii a Plzni mají po koronavirové pauze nečekaně Bohemians, kteří dokonce útočí na místo v Evropské lize. Co je kouzlo týmu Luďka Klusáčka a může klokanům vydržet i do příští sezony? A budou v ní nováčkem Pardubice? I na ně, ale i rivala z Hradce Králové a další témata dojde v novém iSport podcastu, který tradičně najdete na iSport.cz/podcasty, ve všech podcastových aplikacích včetně Apple Podcast nebo Spotify, ale také na YouTube kanále deníku Sport. Moderuje Martin Vait.

0:00 Jak Čišovský pomohl nastartovat Plzeň na vrchol? Jaký byl jako člověk?

8:40 Bojí se Kopic o místo ve Viktorii a může se změnit? Jaký je Mihálikův potenciál?

16:49 Může být Chorý pro Plzeň útočníkem číslo jedna? Co Beauguelova forma po rasistické aféře a kdo by mohl být třetím hroťákem Viktorie?

25:23 Co je kouzlo Bohemians a bude klub růst i další sezonu?

35:34 Postoupí Pardubice do první ligy? Budují si dominantní pozici v regionu na úkor Hradce Králové?