Coufal soucítil s Libercem: Každý ví, co se mu stalo ve finále poháru | iSport.cz

Museli přešaltovat na jiné rozestavení, tradiční 4-1-4-1 vyměnili za 3-5-2, do toho dost protočená sestava... Přesto si Slavia se Slovanem poradila na jeho hřišti celkem v klidu 3:1. „Možná byl Liberec po tom finále i psychicky vyčerpaný, každý ví, co se mu tam stalo. Ať chcete, nebo ne, cítíte nějakou křivdu,“ soucítil s bývalými parťáky obránce „sešívaných“ Vladimír Coufal.

V čem je tohle vítězství ve chvíli, kdy už vlastně máte hotovo, cenné?

„Že dostali šanci kluci, kteří normálně nehrají, někteří nabrali první starty. Taky jsme trošku změnili systém, myslím, že prvních patnáct minut, než jsme se rozehráli a zvykli si na sebe, byla naše hra kostrbatější. Potom jsme se do toho dostali, drželi víc balon a dostávali se do šancí. Myslím, že celý zápas jsme měli pod kontrolou a zaslouženě zvítězili.“

Jak těžké bylo se přeorientovat z vašeho obvyklého 4-1-4-1 na 3-5-2?

„My to trénovali dva dny před zápasem, něco jsme si k tomu řekli, ale největší problém byl asi v tom, že když jsme to hráli dřív, byli tu zkušenější hráči. Teď jsme si potřebovali trošku zvyknout v zápase, trošku si osahat soupeře, pak už jsme to měli pod kontrolou, líp jsme kombinovali, drželi jsme balon. Některé momenty mohly být učesanější, ale i tak zasloužené vítězství.“

SESTŘIH: Liberec - Slavia 1:3. Mistr slaví další výhru, trefil se i Júsuf Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Cítili jste, že Slovan má po finále poháru méně energie?

„Mají za sebou hodně zápasů a nemají tak široký kádr, my měli týden volno, oni míň. Možná byli po tom finále i psychicky vyčerpaní, každý ví, co se jim tam stalo. Měli určitě těžší najít nějakou motivaci, nehledá se to lehce, protože ta hlava... Ať chcete, nebo ne, cítíte nějakou křivdu. Neměli to lehké. Co se týče nás, i my toho máme hodně v nohách, ale musíme hrát naplno každý zápas, jsme mistři ligy. Nějaké podcenění nepřipadá v úvahu.“

Co říkáte na Daniela Koska, který naskočil do svého prvního utkání v lize?

„Musí na sobě ještě hodně pracovat, to je jasný. Je fantastický do ofenzivy, ale má ještě nějaké díry v bránění, potenciál ale určitě má. Je mladý, musí se vyhrát. Teď to zvládl dobře, a to měl na sebe Malinu (Tomáš Malinský), který je hodně rychlý a technický. Dan má i fantastickou levačku, centry, až se vyhraje a bude to tam dávat, může být hodně dobrý hráč pro Slavii. Když bude pokorný a zůstane normální v hlavě.“

Naposledy ve středu derby, asi žádný problém s motivací...

„Víme, kdo přijede, jaký to bude zápas. Chceme ho zvládnout vítězně.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 80. Králíček Hosté: 34. Traoré, 45. Júsuf Hilál, 49. Musa Sestavy Domácí: Nguyen – Fukala, Kačaraba, Karafiát, Mikula (C) – Mara, Michal (78. Králíček) – Malinský (60. Černický), Beran, Ma. Zeman (78. Šulc) – Pešek (46. Mashike Sukisa). Hosté: Kovář (C) – Holeš (61. Masopust), Frydrych, Zima – Coufal, Traoré, Hellebrand (60. Stanciu), Oscar, Kosek (61. Provod) – Júsuf Hilál (60. Tecl), Musa (75. Červ). Náhradníci Domácí: Knobloch, Černický, Dvořák, Mashike Sukisa, Šulc, Králíček Hosté: Markovič, Stanciu, Tecl, Provod, Bořil, Červ, Masopust Karty Domácí: Pešek Hosté: Musa Rozhodčí Franěk – Vlasjuk, Vitner; VAR: Proske, AVAR: Klíma Stadion Stadion U Nisy, Liberec Návštěva 2488 diváků

Trpišovský: Výkon nebyl zdaleka optimální. Vytěžili jsme z minima maximum

Hoftych po Slavii: Ručník do ringu? V poločase bych to udělal

Liberec - Slavia: Kovář zastavil Šulce, na dorážku Králíčka stačit nemohl, 1:3

Liberec - Slavia: Musa mazácky přeloboval Nguyena a skóroval, 0:3

Liberec - Slavia: Júsuf z trestného kopu lacino nachytal Nguyena, 0:2