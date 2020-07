Skupina o titul: Hložkova paráda, válka střelců i gól v první ligové minutě | iSport.cz

Od úvodního výkopu dostal šanci na hrotu. Už ve 3. minutě se to Spartě vyplatilo. Adam Hložek zakončil efektní, ale i efektivní patičkou povedenou souhru. Začala parádním pasem za obránce od Adama Karabce, následnou přihrávku Matěje Hanouska nasměroval Hložek do sítě. „Ta akce byla moc pěkná. Škoda, že tam byly i některé další, které gólem neskončily. Za tuhle jsem ale moc rád,“ uvedl po zápase kouč Letenských Václav Kotal. Pro Hložka šlo o sedmou trefu v ligovém ročníku. Navázal tak na dosud poslední domácí zápas s Baníkem (3:2), ve kterém skóroval dvakrát.

Mladoboleslavský Lukáš Budínský se dvěma sobotními trefami vrátil do boje o korunu krále střelců. Petar Musa ze Slavie i Libor Kozák ze Sparty ale odpověděli. Dokonce to chvíli vypadalo, jako by byl chorvatský střelec na jednoho ze svých rivalů napojený. Kozák zvýšil krátce po přestávce vedení Sparty proti Jablonci a o pár sekund později se v paralelně hraném duelu U Nisy s Libercem radoval i Musa. Sparťanský útočník rozvlnil jabloneckou síť ještě jednou, čímž dorovnal čtrnáctigólový účet mladého slávisty.

Barošovo loučení

Pro Ostravu to byl svátek. Ikona klubu i celého města Milan Baroš odehrál poslední zápas v domácím prostředí. V pátek totiž oznámil, že končí svou bohatou kariéru, během níž stihl například vyhrát EURO hráčů do 21 let (2002) či Ligu mistrů s Liverpoolem (2005). Legenda Baníku vyběhla do ne příliš záživného souboje s Plzní coby střídající hráč v 73. minutě.

A Barošovův příběh mohl skončit velkolepě. V nastaveném čase totiž Martin Fillo načechral do pokutového území pas, který si našel právě zkušený mazák. Chyběly centimetry k tomu, aby míč hlavou lépe trefil a poslal jej do plzeňské branky. Minul a Baník po bezbrankové remíze ztratil šanci na boj o účast v Evropské lize. „Ke gólu chyběl jen mrak na sluníčku, svítilo mi to přesně do očí. Na chviličku jsem ztratil balon, jen jsem tam strčil hlavu,“ vysvětloval žolík. „Kdyby to Bary rozhodnul, mohl to být ten nejhezčí možný happy end,“ hodnotil trenér Baníku Luboš Kozel.