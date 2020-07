Sparta i Slavia budou podle expertů v lize bodovat naplno | iSport.cz

Sparta se v závěru soutěžního ročníku rozjela, zlepšenou formu korunovala i v pohárovém finále na hřišti Liberce a teď to podle bookmakerů potvrdí. „Fanoušky zaujal tip, že Sparta vyhraje v handicapu -1,0 vypsaném v kurzu 1,79:1. Budou padat také góly. Sází se na to, že padnou nejméně dva a to v kurzu 1,21:1, případně, že padnou nejméně tři branky v kurzu 1,66:1,“ napovídá Světlíková, jak by to v neděli večer na Letné mohlo vypadat.

Tomu, že zápas na Spartě nebude mít vítěze věří jen jedno procento tipérů (kurz 4,56:1), stejně početný tábor odhaduje, že tři body získá Jablonec (6,73:1).

Liberec má před bitvou s mistrovskou Slavií problém se sestavou, ale dá se čekat, že složením základní jedenáctky zamíchá i kouč Pražanů Jindřich Trpišovský. Fanoušci i bookmakeři ale i tak věří, že na tři body dosáhnou sešívaní. „Výhru Slovanu tipuje jen jedenáct procent sázkařů (kurz 3,70:1), nerozhodný výsledek pak má na tiketu jen šest procent tipérů (kurz 3,65:1), prozrazuje Světlíková.

Stejně jako v případě utkání Sparty, se i v duelu konkurenčního „S“ předpokládá, že budou padat branky. „Že padnou nejméně dva góly lze sázet v kurzu 1,27:1, což vypadá jako tutovka. Lákavější kurz 1,84:1 je vypsán na to, že se budou u Nisy těšit fanoušci ze tří vstřelených branek,“ dodává tisková mluvčí Chance.