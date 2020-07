Trpišovský: Chceme dva hotové hráče. Nastínil plány i co ho drží ve Slavii | iSport.cz

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský děkuje za podporu fanouškům po utkání Ligy mistrů s Barcelonou • FOTO: Michal Beránek / Sport Podpis na nové smlouvě, která má prodloužit kontrakt Jindřicha Trpišovského ve Slavii, stále chybí. Ale dohoda by měla být pouhou formalitou. Pokud se nestane nic zásadního, úspěšný kouč se svým štábem zůstane v Edenu i do následujícího období. Uvědomuje si náročnost své mise, která si žádá obhajobu titulu a ideálně i účast v hlavní fázi Ligy mistrů. Jaké posily se svými spolupracovníky plánuje? Co by ho mohlo z angažmá odlákat ven? A dá se v českých podmínkách fungovat podobně jako Alex Ferguson v Manchesteru United? V obsáhlém a otevřeném rozhovoru promluvil 44letý kouč v pořadu Českého rozhlasu Olympijský podcast.

O výzvách pro následující období „U nás pro další sezonu je to vyhrát první ligový zápas v prvním kole, pak přijdou na řadu ty další. Všechno se bude odvíjet od kádru, který tady zůstane v létě. Udržet naše současné hráče je jedním z hlavních cílů. Když nikdo nepřijde a odejdou třeba tři hráči, můžeme si těžko říkat, že budeme obhajovat to, co jsme uhráli. Můžeme být sebevíc šikovní, ale vždycky rozhodují hráči na hřišti, kvalita a šíře kádru. Jak znám našeho bosse (Jaroslav Tvrdík), tak ty mety budou opět nejvyšší. Bude nás čekat kvalifikace o Ligu mistrů, pokusíme se tam po roce opět dostat a hlavně tam nějaký zápas vyhrát. Doufejme, že to tak dopadne, kvalifikaci zvládneme a už tam konečně aspoň jeden zápas vyhrajeme. Chtěli bychom být chválení nejen za výkony, ale pamatovat si i vítěství.“

O změnách v kádru „V Česku je fotbalový rybník malý, když se objeví zajímavý hráč, musíte tam být brzy, včas a reagovat. Když je hráč dobrý pro Slavii, tak je dobrý i pro ostatní týmy. Hlavně během jara se objevili někteří mladí hráči, někteří z nich teprve začínají v lize. Neříkám, že je to rovnou pro Slavii, ale jsou v Česku zajímaví hráči. Stejně jako v případě Davida Zimy, nemůžeme se koukat jen na hotové hráče, musíme i na ty, kteří budou patřit Slavii a budou někde na hostováních. Chceme si hráče vychovávat a postupně přetvářet k obrazu svému. Kádr na jaro byl skládaný jen na jednu soutěž, teď vzhledem k počtu zápasů, kdy jich na podzim bude hodně přes třicet, tak i posty, kde nám stačili třeba dva útočníci, budou potřeba tři. Spíš jde o šířku kádru, určitě jsou posty, kde cítíme, že potřebujeme stejnou kvalitu, abychom hráče nahradili. Rádi bychom přivedli dva hotové hráče, kteří by mohli přímo atakovat základní sestavu. Máme v plánu sehnat jednoho univerzálního, aby nám kvalitativně nějaké posty zalepil.“

O zájmu o libereckou dvojici Malinský, Kuchta „Oba to jsou dobří hráči, patří do kategorie, že jsme s nimi pracovali v minulosti. Takže určitá indicie tam je. Malinu jsme přiváděli do Liberce z Hradce, teď hraje ve skvělé formě, po zdravotních problémech, co měl, dneska patří mezi nejlepší hráče ligy. Má neskutečné rychlostní předpoklady, škoda, že si nikdy nezkusil evropské soutěže, tam se typologicky nejvíc hodí. Máme sepsané portfolio hráčů, které nás zajímá a aktuálně si ho měníme podle jejich výkonnosti. On je hodně vysoko. Teď si to musíme vyhodnotit podle postů. S návratem Petera Olayinky máme tři křídelní hráče, může tam hrát i Jan Matoušek, Jan Sýkora, Mick van Buren. U Kuchtiče jsem rád, že ho Pavel Hoftych v Liberci oživil, to byla asi jeho poslední šance. Má obrovský potenciál, ale nikdy to úplně neprodal. teď narazil na trenéra, který to s ním umí, patří k nejlepším útočníkům v lize. Navíc na něj máme nějaká práva, je to odchovanec Slavie, i to by se nám hodilo ohledně určité kvóty pro soupisky evropských soutěží, kde by případně mohl být na B listu. Je to zajímavé jméno. Abych odpověděl - určitě to není tak, že bychom o těch hráčích teď jednali, ale v našich seznamech, které si zhruba každých čtrnáct dní aktualizujeme, jsou oba hodně vysoko.

O navrátilcích z hostování „Počítáme se všemi hráči. U některých může přijít zahraniční nabídka, třeba u Baluty je tam jeden zahraniční klub, se kterým je Nezmič (sportovní ředitel Jan Nezmar) v kontaktu. Všichni by měli jít do přípravy, budeme rádi, když se prosadí do užšího kádru a prodají potenciál, který mají. U Micka (van Burena, hostování v Haagu) nás čekalo negativní překvapení, když se nizozemská liga brzy přerušila. Mick tam hodně chtěl odejít, oni o něj také stáli, byl jsem přesvědčený, že tam s Neckou (Tomášem Necidem) budou hrát v útoku. Ale dopadlo to hodně špatně, přitom tam odcházel hlavně kvůli hernímu vytížení. Teď se také zapojí do přípravy, ale je nepříjemné, že víc jak pět měsíců bude bez ostrého zápasu. To je podobné, jako když se vracíte po těžkém zranění.“

O zahraničních nabídkách na hráče „Spíš to řeší Honza Nezmar, který je ve styku s agenty a k němu se tyhle věci sbíhají. Odpovídal jsem před rokem na podobnou otázku po našem prvním titulu, že největší posílení bude, když všichni zůstanou. Ve finále to dopadlo tak, že dneska je dvanáct lidí, co od té doby odešli. Odpovím ale i teď stejně - pro nás největší posílení znamená, že kádr zůstane, plus se nám zapojí momentálně zranění hráči (Olayinka, Hovorka). Může se stát, že někteří budou čelit nabídkám ze zahraničí. Ale je důležité, aby to byla správná doba pro ně a šlo o správný klub. Záleží na nich, jestli pro ně třeba není víc dokázat se Slavií věci, které dokazují teď, tedy získávat trofeje a hrát tady, než odejít do zahraničí. Nikko také neví, co bude s fotbalovým trhem po koronavirové pauze.“

O možné náhradě za Ondřeje Koláře „Tohle je hlavně starost pro trenéry gólmanů, ti to sledují, i když pak jde o naše společné rozhodnutí. Hlavu si lámou hodně. V Česku jsou mladí zajímaví gólmani, pro nás je úkol pracovat s těmi, co tady máme. Kuba Markovič má velkou budoucnost, je otázka, jestli s ním pracovat tady, nebo aby někde pravidelně chytal. To bude téma na léto. Pro nás bude jednodušší si vychovat tyhle brankáře a nechávat si je tady, než předělávat někoho staršího okolo 27 let. Téma bude, jestli Ondra zůstane, nebo ne. Kdyby zůstal, což si přejeme, budeme se spíš soustředit na výchovu těch, co tady máme. Kubovi bude stačit třeba rok, aby to mohl převzít. Pokud by Ondra v létě odešel, tak by to byl velký zásah a museli bychom to řešit. Jestli českým brankářem z domácí soutěže, nebo někým ze zahraničí... Tlak by na něj byl velký, podobně jako na Hovorku po odchodu Deliho s Ngadeem, to samé je to u toho, kdo nahrazuje Suka (Tomáše Součka). V Evropě gólmanů s tímhle stylem, co má Ondra, moc nenajdete, když ano, tak jsou nedostupní. Třeba může jít o českého brankáře, co je v zahraničí. Ale hlavně doufám, že to nebudeme muset řešit a Ondra zůstane. Je to jeden z lídrů kabiny a podílí se na vývoji mladých brankářů. Když ta trojice, co je tady teď, zůstane i po létě, je to vyřešené a budu maximálně spokojený.“

O významu Jana Nezmara „Já doufám, že ve Slavii zůstane. Když nějaká část týmu nefunguje, vždycky to špatně dopadne. S Nezmičem vidíme fotbal stejně, je takový tlumič nad námi před věcmi seshora, co se k nám neodstanou. Ví, co k nám může a co nemůže propustit. Končíme v první lize pátý rok jako trenéři, on je s námi, jsme na sebe hodně zvyklí. Pokud by někdo přišel a odešel, je to nový element v týmu a nevíte, jak rychle to bude stoprocentní spolupráce. On nerad odchází, podobně jako já. Za tu dobu měl různé nabídky, fotbalové i mimofotbalové, a vždycky zůstal s námi. Věřím, že u něj převáží láska k fotbalu, co vím, tak studuje další vysokou školu, má titul, který už si ani nepamatuji, je to vášnivý sběratel titulů.“

O pozici českého Fergusona „To v Česku ani nejde, jak přijde první neúspěch, dají vám to všichni sežrat. Bude záležet na tom, jak se nám bude dařit. Když budeme dělat práci dobře, je důvod, abychom tady byli, když ne... Jak nás znám, nemusíme být někde jen proto, že se tam hraje o tituly, hráli jsme i o postupy a sestupy. Spíš jde o to, aby o nás byl zájem a práci jsme dělali dobře, pak to můžete dělat tři nebo i patnáct let. Momentálně by mě to určitě lákalo, abychom ve Slavii udělali dynastii, nemám moc rád změny. Ani z druholigové Viktorky (Žižkov) se mi tolik nechtělo do první ligy. Kdyby nám nesebrali kvůli financím licenci a nespadli jsme do třetí... Už jsem byl s Nezmičem v Liberci a říkal jsem, že bych klidně zůstal ve druhé lize. Potřebuju být spokojený, k tomu nepotřebuji ani materiální věci a nejlepší kádr, i když to teď ve Slavii momentálně je. O ničem jiném než Slavii nepřemýšlím. Záleží jen na nás, abychom tady práci dělali dobře.“

O reprezentaci „Teď si to neumím představit, o tom jsem mluvil už několikrát. Máme tam momentálně skvělého trenéra. Jarda (Šilhavý) je skvělý člověk a výborný trenér, to dokázal nejen tím, jak dal dohromady reprezentaci, ale i v minulosti. Nás všechny nejvíc naplňuje práce v klubu, to souvisí i s věkem. Nebudu říkat něco směrem do budoucna. Je to obrovská čest, velká zodpovědnost a možná to nejvíc, co ve fotbale může být. Ale třeba dva měsíce nehrát zápas a čekat na sraz, to není to, co bych teď chtěl. Co bude v budoucnu, fakt nevím, ani nevím, jestli by to po nás někdo chtěl. Teď jsme maximálně spokojení.“