O čtvrté místo „bez boje"? Slovan nasadí mladíky. Strategie, říká Hoftych | iSport.cz

Zajímavý finiš v posledním kole nadstavby mezi rivaly z Liberce a Jablonce? Zas až tolik ne. Slovan kouká dopředu, chce jít do případného nedělního kvalifikačního zápasu v plné palbě. Není se čemu divit, týmu už o minulém víkendu proti Slavii zjevně chyběla energie, přednost v Plzni by měla dostat řada mladíků. Pokud tak Jablonec uspěje doma proti Baníku, cestu do Evropy mu modrobílí zřejmě ulehčí.

Úderná liberecká ofenzivní trojka Malinský - Kuchta - Pešek v Plzni? Škrtněte si. Liberec bude proti Viktorii spíš šetřit síly. Už v neděli proti Slavii (1:3) modrobílí viditelně tahali nohy, síly jim nezbývaly ani klasické smrtící brejky a v průběhu duelu přišlo logické vyústění – na plac se dostala řada mladíků, kteří nejsou zatíženi předchozím programem. Nutno podotknout, že Slovan ho měl na počet zápasů vůbec nejnáročnější ze všech.

Situace se přitom má následovně: pokud by Slovan v Plzni vyhrál, automaticky by si zajistil čtvrtou příčku a jistotu předkol Evropské ligy. Viktoriáni už také hrají jen o čestné rozloučení se sezonou, druhé místo mají jisté. Ale... Pokud by Jablonec porazil na Střelnici Baník a Liberec na západě Čech nevyhrál, musela by do kvalifikačního zápasu právě Hoftychova parta.

A to nejspíš s pořádnými ztrátami.

V karetním ohrožení jsou Ondřej Karafiát, Kamso Mara, Jakub Pešek, Jakub Hromada a Jan Mikula. Všechno hráči základní sestavy. Trest si proti Slavii naopak odpykali Jan Kuchta, kterého ale nepustilo zranění ani do finále poháru, Imad Rondič a Martin Koscelník. „Finále nás stálo hodně fyzických i psychických sil. Karafiát to před Slavií dobře v šatně zhodnotil, když říkal, že zůstalo pár statečných," přiznal Pavel Hoftych.

Tomu zamotal program hlavu. „Je to pro hráče těžké. Vidíte, že vám chybí opory třeba jako Kuchta a výkon jde dolu i u ostatních. Jablonec hraje poslední zápas doma s Baníkem a Ostrava už nemůže do Evropy. Domácí jsou na Střelnici velmi silní a asi... Uvidíme, jak k tomu přistoupí Baník," pokračoval liberecký kouč a poodhaloval. „Museli jsme si sednout s vedením, majitelem i hráči."

Proč? Liberec má za sebou 13 zápasů, tým už fyzicky nemůže. „Všechno to byly zápasy s top týmy, což platí i o posledních dvou utkáních (Plzeň a kvalifikační duel). Musíme si sednout a zvolit společně s hráči strategii na dvě utkání, která přijdou," přiznával Hoftych. V praxi to znamená jediné, Slovan nechce všechno vsadit na jednu kartu. Pošetří některé hráče na případný rozhodující duel, ať už kvůli potenciálním zraněním, únavě i žlutým kartám.



Právě ty by měly být podle trenéra Slovanu revidovány. „Hrajeme pět zápasů, finalista druhé skupiny čtyři. Dostanete dvě karty a stojíte, přijde mi to neregulérní. Podmínky nejsou stejné pro oba mančafty. Stala se malá technická chybička, která by se měla do budoucna opravit," vytýkal Hoftych hracímu systému. Liberec by právě přímo na něj mohl dojet, jakožto nejtrestanější tým ligy sbírá karty celkem pravidelně a hrozba ztráty klíčových hráčů pro „finále" je reálná.

Kádr Slovanu navíc rozhodně není nafukovací, s vypětím sil točí šéfové lavičky maximálně 15 hráčů, Alex Baluta přitom kvůli zranění nártu a kotníku sezonu nedohraje. „Přijde mi nesmyslné, že se do barážového utkání po 35 zápasech mají přenášet karty. Totální kravina. Věřím, že už to tam příští rok nebude. Musíme k utkání s Plzní přistoupit speciálně a zvolit taktiku," opakoval liberecký kouč.

Stejné problémy však řeší i Jablonec. Zraněných přibývá také o deset kilometrů vzdušnou čarou dál, na Spartě se navíc vykartovalo ofenzivní duo Jan Sýkora - Kasper Hämäläinen. Dlouhodobě chybí Jakub Jugas, Vladimir Jovovič, Vojtěch Kubista a Dominik Pleštil, poslední zápas nehráli ani Libor Holík a gólman Vlastimil Hrubý.

„Nedaří se nám odehrát dva tři zápasy ve stejné sestavě nebo jen s minimálními změnami. Jedenáctku ale musíme dát nějak dohromady. Hrajeme doma, čeká nás jeden, ale možná ještě i dva zápasy. Liberec hraje v Plzni a určitě tam pojede s cílem bodovat. Uvidíme, jak to dopadne," odmítal spekulace o sestavě rivala Petr Rada. Jeho cíl je jasný, potvrdit v domácím prostředí roli favorita a vybojovat tři body.

Jablonec tedy vsadí na riziko, pošle do boje to nejlepší, co má. Michal Černák, David Štěpánek, Michal Jeřábek, Jan Krob a Jan Matoušek budou každopádně hrát rovněž s kartou na kontě, pokud by vyfasovali druhou a Jablonec Slovan nepřeskočil, mohli být mít zelenobílí problém.

Ve středu se tedy zřejmě střetnou na dálku dvě taktiky. První z nich ve stylu: „Teď, nebo nikdy" a druhá „Bude hůř". Který systém nakonec přinese úspěch, bude definitivně jasné až v neděli. Je totiž klidně možné, že oba.

