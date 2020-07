Jarní párty „klokanů“. Bohemians nastartoval Klusáček i koronapauza | iSport.cz

Jaro 2020, čas Bohemians. Vršovická parta byla nejpříjemnějším překvapením druhé poloviny sezony: po podzimu to vypadalo, že se bude znovu klepat o záchranu, místo toho to málem dotáhla do kvalifikace o Evropskou ligu. „Klokany“ od pohárového snu odřízlo nepovedené první finále skupiny o Evropu v Mladé Boleslavi a navzdory vyhrané úterní odvetě jim skončila sezona.

Jindy bývá ledově klidný, ale tentokrát vzrušeně pochodoval kolem střídačky, šermoval rukama, a když cítil křivdu, zblízka vyplísnil rozhodčího. Když bylo po všem, kotel nejvášnivějších Bohemians vděčně vyvolával jeho jméno. „Bylo to příjemné, ale hlavní osobnosti jsou vždycky hráči,“ říkal trenér Luděk Klusáček svým typicky klidným hlasem, když si po posledním zápase sezony sedl za stůl v prázdném tiskovém centru.

O sobě skromně pomlčel, přitom právě on stál za velkolepou proměnou Bohemians. Když Klusáček v říjnu střídal odvolaného Martina Haška, do konce podzimu s týmem uhrál jen osm bodů a fanoušci vyhlíželi další temné jaro. Třinácté místo a šestibodový náskok na barážovou hranu mohl vzbuzovat cokoliv, jen ne optimismus.

„Přesto se nám s trenérem povedlo na konci podzimu něco nastartovat a pokračovali jsme v tom přes zimní pauzu,“ líčí univerzál Martin Dostál.

V jarním prologu Bohemians jako první v sezoně porazili do té doby suverénní Slavii, za tři týdny poprvé vyhráli venku a neuškodila jim ani pauza způsobená pandemií koronaviru. „Pomohlo nám, že se zranění uzdravili a dotrénovali. A tým na tom vydělal,“ popisuje Dostál. V mužstvu byla zdravá konkurence a Klusáček měl pestřejší výběr, klidně mohl poskládat dvě zajímavé jedenáctky.

„Když jsem v zimě uvažoval nad tím, co dál, říkal jsem si, že to nejdůležitější nejsou ani tak výsledky, jako to, aby fanoušci mohli být hrdí na to, jak tým hraje, protože výsledky nikdy nejdou úplně zaručit. Myslím, že se nám nakonec povedlo obojí,“ spokojeně poví Klusáček. „Vyřazení od Boleslavi je malá kaňka, ale jinak jsem na svůj tým hrdý.“

Zatímco na podzim se Bohemians na každý gól nadřeli a končili s bídným průměrem jedné trefy na zápas, po restartu ligy skoro nebyli k poznání: 4:0 s Teplicemi, 3:2 s Budějovicemi, 3:0 s Jabloncem…

Upachtěný bojovný fotbal vystřídala svěžest, dravost a ofenzivní manévry. Hodně pomohl host ze Sparty, gólový útočník Matěj Pulkrab. Kromě něj se rozjel ofenzivní záložník Petr Hronek a na pěti trefách a třech asistencích končil křídelník Jan Vodháněl, nejproduktivnější hráč Bohemians.

Mimochodem, Klusáčkovi chlapci na jaře posbírali skoro tři čtvrtiny možných bodů, z celé ligy byla úspěšnější než Plzeň. „Jaro bylo bodově fantastické, získali jsme 22 bodů v posledních deseti zápasech základní části. Za třicet zápasů bychom byli někde na úrovni Plzně, což je hrozně těžké zopakovat,“ uvědomuje si Klusáček. Jeho tým prohrál po koronapauze jen dvakrát: první porážka se Spartou ještě nic neznamenala, druhá (v sobotu 0:3 v Boleslavi) Bohemians stála postup do nedělního play off o Evropskou ligu.

„Rádi bychom pomýšleli výš,“ vyhlašuje kouč Klusáček. Nemusí to být nereálné: tým je po dlouhé době stabilizovaný, i když v létě s velkou pravděpodobností přijde o jarního střelce Pulkraba. Místo něj Bohemians lákají svého odchovance Martina Nešpora.

„Je jasné, že to nebude jen o nás. Soupeři budou mít podobné ambice, a komu nevyšla tahle sezona, bude se chtít vrátit na lepší pozice,“ přemítá Dostál. „Na druhou stranu, absolutně nemáme důvod usnout na vavřínech. Nebojím se, že bychom v tom, co jsme začali, nemohli pokračovat.“

Mohli, nebo nemohli? Za pár týdnů se uvidí.

Proměna Bohemians Podzim Jaro 5 – 5 – 10, 20:32 10 – 1 – 3, 24:15 bodová úspěšnost 33 % bodová úspěšnost 74 %

OVERTIME: Antonín Panenka (2. část). Viděl jsem ještě lepší dloubák než ten můj, říká