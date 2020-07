Rada o závěru: Na mé nervy strašné. Narážel i na Jílka: Jak to může říct?! | iSport.cz

Plán třetiletky? Odškrtnout, splněno. Petr Rada znovu dokázal s Jabloncem vybojovat evropské poháry, Severočeši zopakovali umístění z minulého ročníku a skončili čtvrtí. Finiš s rivalem z Liberce nakonec zvládli o trochu líp a vyhnuli se nepříjemnému barážovému zápasu. Zkušenému trenérovi vyprší po sezoně kontrakt, důrazně si přitom řekl o jeho prodloužení. „Jsem tu tři roky a skončili jsme třetí, čtvrtí a čtvrtí. Osobně čtvrté místo beru jako úspěšné, máme přímý postup do předkol Evropské ligy. Ale jestli je to někomu málo… Klub si musí zhodnotit, jestli má na víc,“ komentoval.

Když Michal Jeřábek v 88. minutě za stavu 1:1 poslal míč nečekanou hlavičkou na vlastní bránu, málem to s ním seklo. Petra Radu ale nakonec zachránil gólman Vlastimil Hrubý, který včasným zásahem uhájil přímý postup do evropských předkol. „Kdyby to tam padlo, možná bych tady už neseděl. Možná bych byl někde na áru, nebo aspoň někde, kde by musely startovat žehličky,“ bavil na tiskové konferenci 61letý kouč. Řeč se ale stočila i na Spartu, Václava Jílka a situaci okolo jabloneckého kádru...

Remíza 1:1 nakonec stačila na čtvrté místo. Co k psychicky náročnému duelu říct?

„Splnili jsme bodový cíl pro čtvrté místo. Liberec prohrál, takže jsme nebyli závislí na sobě, ale i tak jsme chtěli hrát pro sebe. Začali jsme dobře, dostali se do vedení a měli i další šance, ale druhý uklidňovací gól jsme nepřidali. Nepadá nám to tam, což se stalo už i na Spartě, kde jsme měli tři šance bez branky. A to je na Letné luxus… První půli jsme zvládli a upozorňoval jsem hráče, abychom se nebáli. V podvědomí důležitost zápasu stejně neměli. Docházeli jim síly, bylo to vyprášené. Dohráli jsme utkání silou vůle, udolovali jsme to. Na lavici jsme toho ani na střídání moc neměli, zraněných je hodně. Ale nevymlouvám se. Jsem rád, že je konec. Kdyby nebyl, asi bychom to neuhráli.“

Karetní tresty a zranění se sčítaly...

„Můžu vám říct, že je to na mojí nervovou sestavu strašné. Rád bych si zahrál někde ve Slunečné, v Ulici, kde je to v klidu. Každý si myslí, že je trenérský job pohoda, ale není. Aspoň pro mě ne. Výsledky a některé výkony v nadstavbě byly špatné a o to víc jsem rád za čtvrté místo. Hráčům musím poděkovat za sebeobětování. Jsem rád, že jsme vše v hodině dvanácté splnili. Uvidíme, co bude dál.“

Je z vás cítit velká úleva, že nemusíte do nedělního kvalifikačního zápasu. Myslíte, že by byl nad vaše síly?

„Vidíte tu situaci… Kdybychom hráli v neděli, nevím, jak bychom sestavu složili. Matoušek s Acostou mají zdravotní problémy, které by se nevyřešily a navíc karty… Bylo by to krušné. Ale k něčemu se vrátím… Proč by měl jít do Evropy sedmý tým? Proč? Protože hraje poslední tři čtyři zápasy dobře? Ať mají postup týmy, které jsou nahoře! Kdybychom hráli doplňovací zápas (utkání s Mladou Boleslaví), srazil by nás. A možná by nás srazil i na delší dobu – na tu krátkou přípravu, která přijde. Bylo to pro nás hrozně těžké, vážně nevím, jestli bychom to dali dohromady. Koronavirus v týmu nemáme, ale asi bychom sestavu nesložili. A ne kvůli dlouhé pauze, ale kvůli tomu, že se poslední tři měsíce prakticky nesmělo regenerovat. To byl za mě největší problém, takhle jsem musel dostávat pecky na srdce až do konce.“

A to nemluvě o 88. minutě, kdy stoper Jeřábek hlavičkoval na vlastní bránu.

„Ani nechtějte vědět, jak mi bylo. Naštěstí jsem na tu dálku viděl, že Vlasta zůstal stát… Teď jsme šťastní, ale kdyby to tam padlo, možná bych tady už ani neseděl. Možná bych byl někde na áru, nebo někde, kde by museli startovat žehličky.“

Nejlíp ilustruje problém se skládáním sestavy stoper David Štěpánek na krajním bekovi. Ten vám ale nakonec čtvrté místo vystřelil.

„Není to pravý bek. Hrál stopera celý život, byla to vážně jen naše nouze. Lepili jsme to, neměli jsme nikoho jiného. Když střídal, dohrával na kraji obrany Miloš Kratochvíl. Kdyby se zranil on, šel by tam zas někdo jiný. Neměli jsme koho, ale David splnil defenzivně, co jsme od něj čekali. Navíc dal branku, i tak to pro mě ale není a nebude krajní obránce.“

Jablonec - Ostrava: Štěpánek obral o míč Lalkoviče, vypálil levačkou a poslal Jablonec do vedení 1:0

Naopak často jste křičel na Jana Matouška, šlo hlavně o bránění?

„Naběhal toho hodně, ale vadí mi jeho pozdní reakce na situace. Zakouká se do hry a nereaguje, pak je všude o vteřinku pozdě… Stalo se to na Spartě i teď. Nejde o obranného hráče, ale v dnešním fotbale si i tak musí defenzivu splnit. Nechtěl jsem ho srážet, jen jsem ho upozorňoval, aby situacím předcházel. A někteří trenéři, kteří ho trénovali, mi zarytě říkali, ať ho dám zleva. Až ho budou trénovat, ať si ho zleva dají! Já si ho budu dávat tam, kam chci, dokud trénuje pode mnou.“

Restrospektivně byl Jablonec od vašeho příchodu do klubu postupně třetí, čtvrtý a čtvrtý. Vážíte si toho?

„Rozkouskovaná sezona nám uškodila, ale bylo to pro všechny stejné. Nikdy jsem se nevymlouval. Po peripetiích jako jsou zranění, karty, domluvy klubů… Ano, vážím si toho. Skončili jsme čtvrtí, kolem nás přitom byla řada dalších kvalitních týmů: Baník, Liberec, Mladá Boleslav. Umístili jsme se hned za top trojkou, která dominuje lize. Rozpočty nemá cenu srovnávat, ale mají kádr o pětadvaceti hráčích, proto jsou zaslouženě nahoře. Slavia hraje nejlepší fotbal, Plzeň byla pod novým trenérem výborná a Sparta měla šňůru osmi výher v řadě. Ale musím smeknout před Bohemkou a tím co předváděla. Jen bych se možná ještě rád vrátil ke kolegialitě.“

Povídejte.

„Jestli někdo vypustí, že se Sparta neposunula (usměje se). Nevím, jak to někdo může říct. Jestli Sparta osmkrát neprohraje a skončí třetí, asi se nějaký progres stal… První tři týmy jsou zaslouženě nahoře, my si ceníme čtvrtého místa bez baráže. Všichni o mně mohou mluvit, jak chtějí… Ale jsem v Jablonci tři roky a každý rok hrajeme Evropskou ligu. Jestli je to někomu málo, musí hledat jinde.“

Možná jste trochu hráli i za Miroslava Peltu, který teď čelí soudnímu řízení, ne?

„Samozřejmě teď neprožívá nejlepší období, podle mě je ale kauza až moc předimenzovaná. Hráči hrají hlavně za sebe, jsou to profesionálové, i když věci okolo nejsou zanedbatelné. Držíme mu každopádně palce, aby to dopadlo dobře pro klub i fotbal. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale přece jen takový funkcionář… Ale soustředím se na hráče, aby odváděli výkony, i když proces nějakým způsobem sledujeme a přeju si, aby se kauza vyřešila ku prospěchu jeho i klubu.“

Pauza bude krátká, platí, že potřebujete pro Evropské poháry posílit? Asi byste se chtěli vyvarovat podobnému scénáři jako minulý rok s Pjunikem Jerevan...

„Nechceme dopadnout stejně. Na jednu stranu všichni víme, co jsme museli za komplikace řešit, kdy jsme letěli tam. Na druhou bylo nedůstojné, že jsme vypadli. Předkola se nejspíš odehrají na jeden zápas a o domácí výhodě se bude losovat. Hráči teď potřebují hlavně odpočinek, kdyby si nevyčistili hlavu, bude hrozit zranění. Doplnit kádr potřebujeme. Sami víte, že nemáme pravého obránce, dva stopeři jsou u nás na hostování a nevíme, jak to dál bude. Naopak vrací se nám Tomáš Čvančara a Davis Ikaunieks, přišel Ivan Schranz. Na všech řadách bychom chtěli posílit, abychom konkurovali kvalitě v předkolech. Minulý rok jsme doplatili na to, že hráči příchozí na hostování, byli s týmem hrozně krátkou dobu. Hrálo to velkou roli, ale měli jsme postoupit. Chceme se vypadnutí vyvarovat, nebo alespoň v důstojné fázi.“

A jste i vy osobně spokojený s výsledkem sezony?

„Na titul jsme neměli, když vidím tři týmy, které jsou v tabulce výš. Z výběru Baník, Mladá Boleslav, Liberec, Bohemians a Slovácko jsme dopadli nejlíp. Předsezonním cílem byla šestka, kam jsme se dostali a udělali dva body. Bylo to dlouhé, výkony na Slavii a Spartě nebyly dobré, nestříleli jsme navíc branky. Ale čtvrté místo osobně beru jako úspěch, postupujeme přímo do Evropy. Jak říkám, jestli je to pro někoho málo… Klub si musí zhodnotit, jestli má navíc.“