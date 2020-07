V Karviné je celkem pět nakažených. Ale žádný nový případ, zní z LFA | iSport.cz

Jak celý případ začal? V klubu, hrajícím ve FORTUNA:LIZE ve skupině o záchranu, se před týdnem objevila u čtyř osob nákaza koronavirem. Konkrétně mělo jít o tři hráče a jednoho člena vedení.

Podle asistenta hlavního trenéra Petra Mašleje mohl hráče A-týmu nakazit kondiční trenér mládeže, který pracoval v dolech. „Kluci s ním byli v kontaktu,“ pravil. Šéf klubu a zároveň primátor Karviné Jan Wolf pak toto vyjádření, které by klub usvědčovalo z laxního přístupu k hygienickým nařízením, vyvracel s tím, že ke kontaktu s trenérem mládeže nedošlo.

Boj o setrvání v nejvyšší soutěži byl nicméně kvůli karvinské karanténě nuceně přerušen a příští týden čeká klub před Ligovým grémiem další kontrolní testování.

Ještě před ním ale dnes Karvinští oznámili, že ke čtyřem nakaženým přibyl pátý případ. „Mohu potvrdit dalšího pozitivně testovaného hráče, ve čtvrtek jsme dostali zprávu od Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje,“ oznámil mluvčí klubu Adam Januszek.

Podle LFA je nicméně tato rétorika ze strany Karviné zavádějící. „Dle informací, kterými LFA disponuje, se nejedná se o nově nakaženého, ale o oficiální potvrzení nákazy hráče testovaného již dne 4. 7. 2020 ze strany Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. Stejně jako ostatní hráči klubu byl přitom již od počátku července v karanténě a nebyl tedy v kontaktu s ostatními hráči ani členy realizačního týmu,„ píše LFA.

Podle asociace tak postup směrem ke klubu MFK Karviná zůstává neměnný. “Na 14.7.2020 je naplánováno testování všech hráčů Krajskou hygienickou stanicí a hráči s negativními výsledky by se tak v nejlepším případě mohli již 15.7. 2020 vrátit k tréninkové činnosti. V případě, že testování 14. 7. 2020 odhalí další pozitivní případy mezi hráči, bude LFA jednat o dalším postupu,„ dodává LFA.

Situací v Karviné i možným dohráváním ligy se bude zabývat také Ligové grémium svolané na pátek 17. července.

Pokud by se Karviná po protestování mohla vrátit k fotbalu, čekalo by kluby bojující o záchranu týdenní přípravné období. Po něm pak poslední dvě kola skupiny o záchranu a baráž. V ní by se utkal 14. tým F:L s třetím z F:NL a 15. tým F:L s druhým z F:NL. Vše by vyvrcholilo 1. srpna.

Naopak v případě, že by ke kompletnímu dohrání skupiny o záchranu nedošlo, hrálo by dle šéfa LFA Dušana Svobody první ligu v příštím ročníku 17 mužstev a musela by se zrušit nadstavba.

Existuje ale i třetí varianta - odehrát jen zbývající dvě kola skupiny o záchranu a nehrát už baráž. V tom případě by se podle v květnu přijatých pravidel mohla sezona F:L vyhlásit za ukončenou. Do druhé ligy by ale spadl kromě posledního i předposlední celek a opačným směrem by mezi elitu neputoval jen vítěz druhé ligy (nejspíš Pardubice), ale i druhý celek (nejspíše Brno).