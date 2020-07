Beauguel chce pryč, vadí mu rasismus. Za kolik může odejít a co náhrada? | iSport.cz

Má za sebou povedené jaro, během kterého dokázal nahradit Michaela Krmenčíka. Přesto dal Jean-David Beauguel plzeňskému vedení po sezoně jasně najevo, že by rád změnil vzduch. Odpověď? Na sílu Viktoria francouzského útočníka držet nechce, ale jelikož ho má pod smlouvou ještě na dva roky, zelenou k odchodu mu dá pouze za adekvátní odstupné.

Byl to velký risk, když Plzeň v zimě uvolnila svou největší hvězdu Michaela Krmenčíka do belgických Brugg, vždyť bez reprezentačního střelce si útok Viktorie do té doby skoro nešlo představit. Jenže Jean-David Beauguel, kterému kryl spolehlivě záda náhradník Tomáš Chorý, dal na Krmenčíka rychle zapomenout. Svými výkony a především góly drželi s Chorým Plzeň dlouho ve stíhací jízdě za titulem.

Nakonec to však nevyšlo, mistrovský pohár zvedla opět Slavia. A je docela dobře možné, že vedení Plzně bude řešit obsazení útoku znovu. Osmadvacetiletý Beauguel chce totiž pryč.

„Požádal o svolení k odchodu. Kvůli rasismu už prý nechce v české lize působit,“ sdělil deníku Sport dobře informovaný zdroj.

Jean-David Beauguel

v české lize Dukla 61 startů, 9 gólů, 6 asistencí Zlín 36 startů, 14 gólů, 1 asistence Plzeň 34 startů, 12 gólů 5 asistencí

Beauguel vstoupil do restartované FORTUNA:LIGY po koronavirové pauze ve velkém stylu, gólem a fantastickým představením přispěl k důležité výhře na Spartě, trefil se i proti Mladé Boleslavi a Zlínu. Jenže v posledním kole základní části čelil v Olomouci rasistickým útokům domácích fans – a od té doby jako když utne. Jeho koncentrace utrpěla, jako by se místo na hru soustředil spíš na rasistické projevy fanoušků, na sociálních sítích se proti tomuto nežádoucímu jevu začal dlouhou sérií příspěvků soustředěně ohrazovat. Ozval se například i po semifinále MOL Cupu na Spartě, kde se terčem nepřijatelných ataků stal pro změnu jeho spoluhráč Joel Kayamba.

„Chce se mi zvracet,“ uvedl Beauguel.

Jen pro pořádek – disciplinární komise LFA za to udělila Sigmě pokutu 120 tisíc korun a Spartě 160 tisíc korun.

Rodák ze Štrasburku je na problematiku rasismu mimořádně citlivý, dá se říct, že někdy reaguje až přehnaně. Za éry Pavla Vrby prý například odešel uražený z tréninku poté, co trenér při nácviku řekl jeho skupině, že musí poskytnout základní jedenáctce patřičný servis a že je na černou práci. A kontroverze či nedorozumění tohoto typu měl i na Dukle nebo ve Zlíně, kde působil předtím.

Do Plzně přišel na začátku loňského roku ze Zlína coby volný hráč, čili bez odstupného. Stejným způsobem však Doosan Arenu rozhodně neopustí.

„Beauguel může odejít, ale pouze za adekvátní částku,“ uvedl zdroj blízký vedení plzeňského klubu.

Kolik činí?

„Milion eur, spíš ještě víc,“ doplňuje jiný znalec prostředí. „Jelikož přestupový trh zatím spí, žádnou nabídku Jean-David nemá,“ říká na konto hráče, který je v hierarchii plzeňských útočníků nad Chorým. A za toho Viktoria zaplatila Olomouci pětadvacet milionů korun.

„Konečně je sezona za námi. Byla velmi dlouhá a intenzivní! Nyní je čas užívat si s rodinou a přáteli,“ uvedl Beauguel po středečním zápase s Libercem (4:0) na svém Instagramu. O výhledu na příští ročník tedy ani slovo. Přesto je docela pravděpodobné, že situace kolem něj se uklidní a bude v červenomodrých barvách pokračovat i nadále.

V opačném případě se vicemistr bude muset poohlédnout po adekvátní náhradě. Šéf klubu Adolf Šádek v zimě připustil, že Plzeň bude bedlivě monitorovat například Daria Vizingera, který za slovinský NK Celje nastřílel v této sezoně 21 gólů a na dalších 11 přihrál, což je úctyhodná bilance.

Tomu však odpovídá i cena dvaadvacetiletého Chorvata, kterého na českém trhu nabízí Pavel Zíka z agentury Global Sports. Startuje na dvou milionech eur, tedy 54 milionech korun.

A tolik zatím Viktoria za žádného hráče nezaplatila.