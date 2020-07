Hygienička o Karviné: Lehký průběh. Do karantény by už celý tým nemusel | iSport.cz

Čtrnáctidenní karanténa mužstva Karviné dnes (v úterý) končí. Ve středu ho čekají odběry a testy, na které netrpělivě čeká vedení soutěže i soupeři. Bude tým ještě schopen dohrát skupinu o udržení a případnou baráž? To si vedoucí protiepidemického oddělení Andrea Lipjaková netroufá předjímat. „Klíčové budou testy, doufejme, že vyjdou negativní. Ti, co byli pozitivní, jsou uzdravení po čtrnácti dnech od pozitivního testu za předpokladu, že nemají žádné zdravotní potíže.“

Žádné potíže jste tedy u pozitivně testovaných nezaznamenali?

„Naštěstí ne. Myslím, že jeden z hráčů byl úplně bezpříznakový, další měli lehký průběh. Žádné závažné onemocnění nebo velký problém jsme nezaznamenali. Cítili se unavení jako při běžném chřipkovém onemocnění. To znamená, že vás bolí klouby, svaly. Byly to lehké průběhy.“

Jak se vlastně Karvinští před dvěma týdny dostali k testům? Někomu z nich nebylo dobře, nebo šlo o nařízené o testy v rámci trasování pozitivních osob?

„Ne, byli testovaní jako samoplátci. Někdo měl problém, první test si hradili sami, protože to nebylo indikované lékařem ani krajskou hygienou. Klub poslal hráče na vyšetření. A vyšli nám z toho tři pozitivně testovaní fotbalisté plus jeden člen realizačního týmu.“

Po pár dnech se v klubu objevil další pozitivní případ. To bylo ještě z první várky testů?

„Ne. Tři fotbalisté byli z první várky, kdy si to platili sami. A čtvrtý vyšel jako kontakt, což už bylo indikováno námi jako hygienou. Byli v kontaktu s pozitivně testovanými, proto šli na testy všichni hráči a realizační tým. Naštěstí byla jen jedna pozitivní osoba.“

Jak se bude postupovat, pokud nadcházející testy odhalí další případ nebo případy? Musel by tým znovu do karantény?

„Teď už by do karantény celý tým jít nemusel. Měli ji nařízenou, museli být doma. Pokud by teď vyšel někdo pozitivní, týkalo by se to rodiny, kontaktů doma. Pokud ji dodržují, nikdo z negativně testovaných by už v další karanténě být nemusel.“

V Třinci měli nedávno jednoho pozitivního hráče, ale celý tým ve čtrnáctidenní karanténě nebyl. Po negativních testech ostatních hráčů za šest dní znovu hráli. Co bylo v tomto případě jinak?

„O tomto případu nevím nic, byla jsem v té době na dovolené. Nevím, jakým způsobem a z jakého důvodu tak postupovali. Třinec navíc spadá pod hygienu ve Frýdku-Místku.“

Jan Wolf, šéf karvinského klubu, je i primátorem Karviné. Může mít osobně nějaký vliv na postup hygienické stanice?

„Ne, určitě ne. Aby nás jako ovlivňoval? To určitě ne. Krajské hygienické stanice jsou řízeny z ministerstva zdravotnictví. Maximálně si nás jako primátor může pozvat, když je nějaké krizové řízení města Karviné. Abychom jim přednesli, jaká je epidemiologická situace. Ale aby nám ze své pozice říkal, že to může být tak nebo nemůže být tak, to v žádném případě.“