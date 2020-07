Lavička o Costovi: Válečník i skvělý kluk. Svěřil bych mu skauting Afriky | iSport.cz

V létě 2013 se mu na Letné zjevil jako volný hráč. Důrazný levý bek ze Zimbabwe. Se zkušenostmi v Polsku. To se tehdejšímu trenérovi Sparty Vítězslavu Lavičkovi zamlouvalo. O rok později se Costa Nhamoinesu stal nejlepším cizincem v české lize a v rudém dresu slavil zisk treble. „Do našeho systému tehdy výborně pasoval svými schopnostmi i charakterem. To byla na přestupovém trhu opravdu trefa. Bingo,“ vzpomíná pro iSport Premium současný kouč Slasku na dnes již bývalého sparťana.

Ze středečního utkání se vrátil až v šest hodin ráno. Navíc jeho Slask padl na půdě Jagiellonie Bialystok 1:2. Přesto krátce po poledni nezapomněl na přislíbený rozhovor. „Ještě dospávám,“ přivítá mě Vítězslav Lavička do telefonu. Ovšem pak hned dodá. „O Costovi si s vámi budu povídat rád.“ Nic negativního nečekejte. Poslední kouč, který dovedl Spartu k mistrovskému titulu, má rodáka z Harare v oblibě.

Jak na tento přestup z léta 2013 vzpomínáte?

„Myslím si, že nejen moje vzpomínky, ale všech sparťanů, kteří s Costou pracovali, budou pozitivní. Hodně se psalo o tom, že zanechal v klubu dobrý dojem a že se stal jeho osobností. S tím nemůžu než souhlasit. Byl to hráč s dobrým charakterem, byl to správný válečník.“

Veřejnost z něj byla po první sezoně nadšená. Dokonce se stal nejlepším cizincem. Ale vás tenkrát po prvních zápasech hodně překvapil. Je to tak?

„Máte pravdu. Vytipovali jsme si ho v Polsku jako levonohého a fyzicky dobře stavěného obránce, který může hrát na kraji i uprostřed jako stoper. Potřebovali jsme vyřešit levou stranu obrany a Costu jsme se tam snažili postupně zapracovat. Šlo to rychle, protože velmi záhy začal ukazovat svoje přednosti. Ať už to byla síla v osobních soubojích či dobrá hra hlavou. Do našeho tehdejšího stylu brzy zapadl. My jsme od obránců požadovali