Slavia dál loví posily. Na řadě Kuchta i Tijani, mladík vyjde na 20 milionů | iSport.cz

Jedna posila už je oběma nohama v Edenu, další čtyři strkají nos do vrat. Stoper Ondřej Karafiát podepsal se Slavií čtyřletou smlouvu jako volný hráč a dotahují se dohody kolem dalších opor Slovanu Liberec – Jana Kuchty, Tomáše Malinského a taky devatenáctiletého Michala Berana, který by mohl vyjít podle informací iSport.cz na víc než dvacet milionů korun. Dál „sešívaní“ uvažují taky o trvalém získání obránce Mohameda Tijaniho z Jihlavy.

Slavia začíná brakovat svůj oblíbený zdroj – Slovan Liberec. Jak psal deník Sport na začátku týdne, blízko jsou dohody až čtyř jeho důležitých hráčů. Jeden z nich už má podepsáno a červenobílé jako hráč po konci smlouvy vlastně nic moc nestál.

Ondřej Karafiát podepsal čtyřletou smlouvu a zařadí se do zástupu stoperů, kterých je v Edenu celkem šest. Ještě Ondřej Kúdela, David Zima, David Hovorka, Michal Frydrych, Ladislav Takács a Jakub Jugas, který se vrací z hostování v Jablonci.

„Jsme rádi, že se nám vše povedlo dotáhnout právě v tomto období. Přišel proto, aby zvýšil konkurenci na postu stopera, zároveň může hrát i na postu defenzivního záložníka. Přivádíme dalšího charakterního hráče, věříme, že bude přínosem pro náš klub a že se prosadí,“ uvedl pro klubový web člen představenstva Jiří Bílek.

„Ondru jsme přivedli, protože je to hráč v optimálním věku s velkým potenciálem, který prošel Jindrovi Trpišovskému pod rukama ve Viktorce Žižkov a následně i Liberci, takže zná jeho filozofii a způsob hry,“ dodal.

Navíc by mohl přibýt ještě další. Mohamed Tijani, který v Edenu na jaře hostoval z Jihlavy, stále figuruje v úvahách sportovního vedení. Pokud by Slavia dotáhla jeho přestup, plánuje ho rovnou poslat... Ano, do Slovanu Liberec na hostování.

A jedeme dál, zpod Ještědu to zdaleka není všechno. V těchto dnech sedí slávistický viceprezident pro sport Jan Nezmar s majitelem severočeského klubu Ludvíkem Karlem, aby se konečně shodli na příchodu talentovaného záložníka Michala Berana. Devatenáctiletý junior má totiž vyjít na pěkný balík, přes dvacet milionů korun.

I tady by nejspíš při dokončeném transferu přišlo na řadu nejdřív hostování u Nisy.

Naopak do červenobílého by se trvaleji převlékli Jan Kuchta a Tomáš Malinský. Na prvního se zrychleně uplatní již dohodnutá klauzule o ceně zpětného odkupu. Ta má dělat devět milionů korun, původně se dala aktivovat nejdřív příští léto, nicméně Ludvík Karl už prý souhlasil s jejím dřívějším využitím.

„Už se ladí jen detaily mojí smlouvy, takže nic nebrání, jen čekám,“ přiznal nedávno v otevřeném rozhovoru pro Sport odchovanec „sešívaných“, který většinu kariéry strávil na hostováních a za Slavii si zahrál jen jednou – coby osmnáctiletý před zhruba pěti lety.

Spolu s výše zmíněnými do Edenu dorazí pravděpodobně i záložník Tomáš Malinský. Cenovka má být deset milionů korun.

Stopeři ve Slavii David Hovorka (26) Ondřej Kúdela (33) David Zima (19) Ladislav Takács (24) Michal Frydrych (30) Jakub Jugas (28) Ondřej Karafiát (25)

