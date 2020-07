Po 18 dnech zpátky do práce na ligový finiš. Kluci si odpočinuli, říká Látal | iSport.cz

ANKETA: Zklamání sezony? Kouč Jílek, ale i výkony Olomouce VŠECHNA VIDEA ZDE

„Kluci měli osmnáct dní pauzu, byli na dovolených, odpočívali u moře. Stojím si za tím, že to byla naše jediná možnost, jak klukům dopřát nějaký odpočinek. Není možné, aby šli do nové sezony bez pauzy. Myslím, že jsme udělali dobře.“

Takže to berete jako začátek letní přípravy?

„Ano, už pojedeme v kuse. Začátek bude rozběhový, pak tam máme dvě dohrávky, takže potřebujeme kluky nachystat na čtvrtek a neděli, aby byli rozdýchaní.“

Asi se současná situace nedá přirovnat k něčemu, co jste v kariéře zažil...

„Hodně těžká situace. Už když koronavir začal, bylo to složité. Začátek soutěže se neustále posouval, nevěděli jsme, kdy odstartujeme. Jednou byl takový termín, pak zas jiný... Nejhorší na tom pro trenéry je, že nevíte, na který den mužstvo připravit. Podle toho to pak vypadalo. Někteří se s tím vypořádali a měli lepší formu, někteří ne. Teď je to znovu, ještě musíme dohrát dva zápasy, ale zaplaťpánbůh jsme to vyřešili takhle.“

Jak dlouho obecně fotbalistovi trvá, než získá zase nějaký cit a jistotu pro práci s míčem?

„Hned to nebude, sami jste to dnes viděli. Chvilku to bude trvat, protože kluci během těch osmnácti dnů úplně pustili fotbal z hlavy. Za týden do nohy nedostanete všechny automatismy, převzetí míče, odskočení. Musíme počítat s tím, že forma ve čtvrtek možná nebude úplně ideální. Chyby asi budou.“

Proč vám na úvod chyběli Roman Hubník, Lukáš Greššák a Pablo González?

„S Pablem jsme domluvení, že bude zítra. Vrací se ze Španělska, měl nějaké úlevy. Greša řešil rodinné záležitosti a Roman dostal do pátku volno, protože skončil později než my. Nebude to problém, protože stejně ty dva zápasy hrát nemůže. V pondělí s námi začne i Pavel Zifčák, se kterým jsem včera mluvil. S Pardubicemi skončil později.“

Martin Nešpor naopak brzy prodlouží smlouvu, takže zůstává.

„Říkal mi, že je zdravý, takže normálně trénuje.“

A navrátilec ze Slovácka Pavel Dvořák?

„Teď je s námi, uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Měl dlouhou pauzu, takže jsme ho vzali do přípravy, byť ani on ta dvě utkání nesmí hrát.“

Jaký bude tým bez Lukáše Juliše, který de facto jako jediný střílel na jaře góly?

„Bude to velká změna, všichni cítíme, že nám odešly góly. Julda byl pohodový, bezproblémový hráč do party, navíc velice inteligentní a kamarádský. Do kabiny hned zapadl, na hřišti taky. Určitě nám bude chybět, sehnat takového hráče nebude jednoduché. Škoda, ale jsem rád, že jsme mu pomohli a že se nastartoval. Doufám, že to ve Spartě ukáže.“

Jediným negativem úvodní jednotky je zranění Radka Látala, který odkulhal s bolavým kotníkem. Jak to s ním vypadá?

„Má to nateklé, takže asi něco s vazy. Půjde na rentgen, bohužel takové věci se stávají.“

Během sedmi dnů vás po dovolených čekají dva duely, dá se očekávat, že sestavy rozdělíte tak, aby si zahrála většina kádru?

„Uvidíme, jak se situace do čtvrtka vyvrbí, ale nastoupíme normálně. Kdo bude zdravý, bude hrát. Žádné zkoušení, přistupujeme k tomu jako k normálnímu mistrovskému utkání. Víme, že bude možná chybět kondice a herní vytížení, ale znova opakuju, že jsme udělali to nejlepší, co jsme mohli.“

Na která místa hledáte posily?

„Sháníme, sháníme, sháníme. (úsměv) Představu mám, potřebujeme náhradu za Juliše, někoho na kraj za Pilaře. Máme vytipované hráče, ale jednání jsou složitá. Uvidíme.“