SÁZKAŘSKÉ TIPY: Boj o záchranu je tu. Karviná ztratí, Příbram jasně vyhraje? | iSport.cz

Ve FORTUNA:LIZE zbývají odehrát ještě dvě kola skupiny o záchranu. Na první z nich, které se odehraje ve čtvrtek 23. července, se zaměřil redaktor deníku Sport Radek Špryňar. Ten odhaduje, že ve svých zápasech nezaváhají týmy Příbrami ani Opavy, které nutně potřebují vyhrát. U Opavy lze očekávat, že vyhraje proti Olomouci jak první poločas, tak i celý duel. Podobné to bude v případě Příbrami. I ona by své střetnutí měla zvládnout, a to dokonce v hendikepu. Přesto můžeme tipovat, že na straně jejího soupeře, Teplic, se střelecky prosadí Jakub Řezníček, jenž si chce dojít pro korunu krále střelců. Za to ztratí body Karviná ve Zlíně, která byla v karanténě a nemohla trénovat. Moderuje Martin Pešout. Více ve VIDEU.