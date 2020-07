Sparta jde do akce: s kým trenér Kotal počítá a kdo půjde hostovat? | iSport.cz

Ve středu 8. července v derby na Slavii uzavřela Sparta sezonu. Následovala krátká dovolená, která spolykala pouze patnáct dní. V pátek už hráči vykopnou přípravnou fázi na nový ročník.

Trenéru Václavu Kotalovi by se měli hlásit všichni hráči prvního týmu, kteří mají v klubu platný kontrakt. Chybět nebudou ani dvě dosud oznámené letní posily, křídelník Martin Minčev a gólman Dominik Holec.

Martin Minčev, nová posila Sparty: Univerzál, může si vyhovět s Hložkem

Druhý jmenovaný už ostatně s Letenskými trénoval v závěru minulé sezony a mimo jiné sledoval, jak jeho noví parťáci urvali triumf v domácím poháru.

Podle informací serveru iSport.cz si Sparta stahuje do přípravy celou řadu nadějných mladíků, kteří byli dosud rozesetí po hostováních. Kotal si chce proklepnout záložníky Filipa Havelku s Janem Fortelným i stopera Dominika Plechatého.

Do prvního týmu se po skvělém jaru v Sigmě vrací Lukáš Juliš, s ním se napevno počítá do kádru pro nadcházející ročník. Další navrátilec Matěj Pulkrab bude muset o své místo zabojovat, v jeho případě není vyloučené ani další hostování.

Začátek přípravy určitě nestihnou další mladíci Filip Souček a Matěj Polidar. Na oba totiž čekají záchranářské starosti. První jmenovaný se pokusí pomoct k udržení Opavě, druhý Příbrami. Jakmile sezonu uzavřou, čeká je krátká dovolená. O jejich dalším působení se ještě povedou debaty.

Trenér Slezanů Radoslav Kováč by si Součka rád ponechal v kádru, k tomu by ale nutně potřeboval setrvání v nejvyšší soutěži. Polidar by pak mohl zamířit do Teplic, které o něj jeví eminentní zájem.

Na stole leží i varianta, že se někteří hráči do přípravy rudých vůbec nezapojí a rovnou zamíří na hostování. To by se mohlo týkat dua Václav Drchal a Ondřej Zahustel, kteří mají nakročeno do Mladé Boleslavi.

Do nové etapy kariéry by pak mohl vstoupit David Bičík. V zákulisí se hovoří o tom, že by po ukončení aktivní kariéry mohl přeskočit do role trenéra brankářů, která bude po očekávaném odchodu Maria Galinoviče uvolněná.

Zdroje redakce iSport.cz se shodují rovněž na tom, že by přípravu se Spartou mohl odstartovat i stoper Dávid Hancko. O jeho budoucnosti stále není rozhodnuto, Pražané nadále vedou jednání s Fiorentinou o jeho trvalém přesunu do Generali Česká Pojišťovna Areny.

Hostování v ruském Orenburgu vypršelo rovněž Uroši Radakovičovi, s vytáhlým stoperem se ale na Letné nadále nepočítá. Aktuálně se řeší jeho možný transfer, případně předčasné ukončení spolupráce.

Tréninkové jednotky už nebude logicky polykat ani početná skupina hráčů, se kterými se Sparta v předstihu rozloučila. Patří do ní Martin Frýdek, Costa Nhamoinesu, Semih Kaya, Georges Mandjeck, Martin Graiciar a Tal Ben Chaim.

Novou sezonu sparťané tradičně zahájí fyzickými testy na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Během tréninkového bloku absolvují Pražané dva přípravné duely, ve čtvrtek s Vltavínem a v sobotu s Táborskem.

Na začátku srpna pak Adam Hložek a spol. vyrazí na herní soustředění do Bad Kleinkirchheimu, kde je čekají čtyři testovací zápasy včetně generálky.

