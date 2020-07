Plzeň testovala i na COVID-19. Na odchodu je po Hubníkovi další stoper | iSport.cz

Zátěžovými testy vstoupila Viktoria do první fáze nové fotbalové sezony. Na jejím konci má dle ideálního scénáře v rukou držet účastnickou vstupenku do jedné ze dvou evropských pohárových soutěží. Plzeň dnes naskočila do přípravy i s exlibereckým Matějem Hybšem, stejně tak s navrátilcem z hostování Pavlem Šulcem. Naopak do Mladé Boleslavi míří nadějný stoper Šimon Gabriel. Forma přesunu se teprve ujasňuje.