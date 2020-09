Fotbal očima fanoušků: Plzeňští jen čuměli a Kotalova skvělá práce

Fanoušci Bohemians sledovali zápas s Mladou Boleslaví zpoza plotu • FOTO: Pavel Mazáč / Sport Druhé kolo FORTUNA:LIGY, ale i los evropských pohárů. Nabitý týden tradičně pro iSport.cz zhodnotila pětice fanoušků Slavie, Plzně, Sparty, Baníku a Bohemians. Výsledek Viktorie přesahoval chápání, červenobílým se brzy bude hodit široký kádr a rudí si pochvalují práci zkušeného kouče Václava Kotala.

SLAVIA: Nejtěžší soupeři, ale poměříme se Slavia očekávaně vede ligu s plným bodovým ziskem. Očekávaně proto, že v posledních letech sbírá poháry. Když ne ligový, tak alespoň národní. Trenér obdrží prakticky jakéhokoli hráče, na kterého si ukáže, a díky tomu máme i největší rozpočet v lize. Ambice musí být opravdu ty největší. Zprávy z Edenu navíc hovoří o skvělých výkonech na trénincích a v modelových utkáních, které předvádějí i náhradníci. Na pořádnou šanci v soutěžním zápase si musí počkat, nemusí se však bát, již brzy začne Slavia hrát v režimu dvakrát týdně a široký kádr se bude hodit. Určitě čekají, stejně jako my, jak dopadne zápas Midtjylland–Young Boys, z kterého vzejde náš soupeř o skupinu Ligy mistrů. Jednoznačně nejtěžší možní protivníci, které jsme mohli dostat. Ale poměřili jsme se s týmy jako Chelsea (stále velkoklub), Barcelona (před krizí) nebo Sevilla (aktuální vítěz Evropské ligy), poměříme se i s jedním z nich, snad úspěšně. Bez velkých investic nemůžeme pravidelně LM hrát a bez LM nemůžeme dělat investice. Spojená nádoba… DAVID OCETNÍK. 42 LET, AREA 114 SESTŘIH: Slavia - Příbram 3:0. Mistr bez problémů, Kolář dal gól z penalty

PLZEŇ: To už přesáhlo mé chápání Tak minulý týden si za rámeček nedáme. Ve středu v Nizozemsku jsme prohráli naprosto zbytečně, asi tak nějak jako před lety Slavia s Doněckem. Hra neurovnaná, ale svůj účel plnila… jenže nedokončila. Byl z toho pád o level níž, snad se opravná zkouška podaří. Ovšem to, co jsem viděl v neděli, nějak přesahovalo meze mého chápání. Obrana zřejmě zůstala myšlenkami někde u Prahy, jinak si nejde vysvětlit ty kopance, co vznikaly. Vždy někdo ze soupeřů vyplaval a naši hráči čuměli, jak, kdo, co… kde ten se tady vzal? Tři branky u nás za čtrnáct minut hry, to nepamatuju. Snaha poté byla, ale když na deset minut druhé půle pustíš soupeře dvakrát za půlku a on dá gól, těžko se to řeší. Facky padly, věřím, že nás proberou. Ono v hledišti to byla také ostuda, sedmdesát lidí v sektoru po takovém půstu je humus. Hlavně, že na sociálních sítích jsou všichni aktivní, jak si do vlastních řad kopnout. Čest královně Viktorce, celý covid z Čech navždy pryč! KOVI. 52 LET, PODNIKATEL SESTŘIH: Liberec - Plzeň 4:1. Smršť Slovanu během 14 minut, Mosquera čaroval

SPARTA: Trenér Kotal odvádí skvělou práci Takhle nějak jsem si začátek představoval. Jít do reprezentační pauzy s plným bodovým ziskem. Jsme na druhém místě jen o skóre a to je, myslím, slušný start a vklad do nové sezony. Liga bude vyrovnaná, o čemž svědčí i to, že plný počet bodů máme jen my a Slavia. Jsem rád, že jsme výkony navázali na minulý ročník. Hráči vědí, co mají hrát, a konečně vnímám nějaký systém. Trenér Kotal odvádí skvělou práci. Dobře bráníme, umíme zapresovat, a hlavně je vidět rychlý přechod do útoku. Navíc se očividně do pohody a formy vrací Bořek Dočkal, takže vše vypadá jako značka ideál. Hlavně nepropadnout uspokojení. Přijdou těžší zápasy a teprve se ukáže naše skutečná síla, ale třeba i to, zda se skutečně podařilo nahradit Kangu. Jinak to vypadá, že pokud slávisté splní slib a budou moci hrát za Liberec její hostující hráči, možná ji kromě nás (jak pevně doufám) bude honit právě i Slovan. To, jak za čtvrt hodiny smázl Plzeň, bylo impozantní. Plzeň vypadala jako spící, ale rozhodně ne tygr… MICHAL ŠEDIVÝ. 52 LET, OUTDOOR EXPERT SESTŘIH: Sparta - Olomouc 3:0. Pohodlná výhra, dvěma góly zazářil Juliš

OSTRAVA: Baník není pro každého… Zejména v prvním poločase to byla od našich hráčů chůze bez jakéhokoli zájmu uspět. Alespoň to tak vypadalo. Doprovázela nás zmatečná rozehrávka se spoustou chyb a s minimem pohybu. Už v prvním zápase ligy Budějky napadaly rozehrávku soupeře a my jako bychom z toho byli překvapení. Hosté byli úplně někde jinde než my. Byli organizovaní, fotbaloví a jejich rychlonozí hráči nám zle zatápěli. Většina baníkovců je z formy a někteří by si dokonce možná zasloužili přechod ze základu rovnou na tribunu. Herní progres taky moc vidět nejde. Je rozdíl něco zkoušet v přípravě, nebo před fanoušky v mistráku. Baník evidentně není pro každého. A když to nejde fotbalově, tak za klub na hřišti aspoň bojuju. Abych nebyl jen negativní, druhý poločas byl o něco lepší. Oživení přinesl Tijani a zlepšený výkon Potočného, kterému snad proměněná penalta dodá potřebné sebevědomí. A hlavně celému mančaftu. V Jablonci můžeme překvapit, času se připravit na něj máme dost. DAVID LIVEČ. 38 LET, VEDOUCÍ PRODEJE SESTŘIH: Baník - České Budějovice 2:2. Ostuda, pak málem obrat. Ostrava srovnala v závěru