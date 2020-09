Grigar o gólu Slovácka: Míč nebyl za čárou, jasná věc pro VAR. Kde byl?!

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 62. Kohút, 90+2. Kliment Sestavy Domácí: Grigar – Vondrášek, Heidenreich (88. Ljevaković), Mareček – Hyčka (20. Radosta, 69. Shejbal), Kučera, Trubač, Žitný, Moulis – Jakub Řezníček, J. Mareš (C) (69. Paradin). Hosté: Nemrava – Mich. Kadlec, Kalabiška, Navrátil, Reinberk – M. Petržela (71. Hellebrand), Kohút (78. Mareček) – Sadílek (90+3. Jakub Rezek), Havlík (71. Šimko), V. Daníček (C) – Cicilia (78. Kliment). Náhradníci Domácí: Radosta, Ljevaković, Kodeš, Paradin, Plachý, Shejbal, Baftijar Hosté: Kliment, Mareček, Rezek, Šimko, Hellebrand, Borek Karty Domácí: Vondrášek, Žitný, Paradin Hosté: Navrátil, Havlík, Mich. Kadlec Rozhodčí Rejžek – Moláček, Matoušek Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice

Jak jste ten sporný okamžik viděl?

„Už si nepamatuju, co všechno tomu předcházelo, ale viděl jsem, jak hráč Slovácka trefuje balon prsama, a pak je otázka, jestli to gól byl, nebo ne. Vůbec nerozumím tomu, proč tu nebyl VAR. Slýcháme, jak má být k dispozici osm vozů, a my hrajeme tři zápasy, z toho dva se konají bez dozoru videa. Tohle byla jasná situace na přezkoumání. Podle mého názoru balon nebyl celým objemem za brankovou čárou.“

Z pohledu kamer to vypadalo naopak.

„Viděl jsem to tak, jak říkám. Aby padnul gól, musí být míč celým objemem v brance a to si myslím, že nebyl.“

Jenže odpověď z vaší strany nepřišla. Proč?

„Druhá porážka v řadě. Podle mě jsme měli nějaké šance, ale bohužel to bylo asi o prvním gólu, který sice vstřelilo Slovácko, ale nevíme to jistě. My jsme při svých šancích ani jednou netrefili branku. To je pak složité.“

Nedovolili jste Slovácku doma až moc?

„Ukázali svoji kvalitu. V kabině padala slova ve smyslu, že Slovácko nic nemělo... Měli příležitostí spoustu a vstřelili dva góly. My odešli ze hřiště s prázdnou. Jsem zklamaný. Po úvodních třech kolech jsem čekal, že budeme mít víc bodů.“