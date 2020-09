Holeš: Začátek byl super. Midtjylland? Urostlí chlapi, těžká prověrka

Pochvaloval si, jak Slavii sedl proti Teplicím začátek utkání. Po prvních dvaceti minutách bylo prakticky rozhodnuto. „Úvod nám vyšel na jedničku,“ věděl záložník červenobílých Tomáš Holeš, který k jasné výhře 5:1 přispěl úžasnou gólovou ranou z dálky. „Houšťa (asistent trenéra Zdeněk Houštecký) mi pořád říká, ať střílím,“ usmál se Holeš. Do smíchu mu ale moc není ze soupeře pro play off Ligy mistrů, z dánského Midtjyllandu, s nímž se „sešívaní“ poprvé utkají v úterý v Edenu.

Rozhodli jste hned v úvodu. Takhle jste si to asi ideálně představovali, že?

„Přesně tak. Úvod nám vyšel na jedničku. Dva rychlé góly, červená karta, pak další branka. Skvělý začátek.“

Jak takový start do zápasu týmu pomůže?

„Je to ideální. Teplice sem přijely s tím, že nás chtěly potrápit. Nasadily pět obránců, to se tam pak těžko dostává. Ale my dali brzy dva góly, to je pro každý tým super.“

Proti Českým Budějovicím a Příbrami jste také dali gól hned v prvních minutách. Jsou rychlé branky v úvodu vaším receptem na výhry v této sezoně?

„Zatím se nám to až na zápas s Pardubicemi takhle dařilo, že jsme díky naší aktivitě šli hned v úvodu do vedení. Zápasy se pak zvládají lépe. Doufám, že v tom takhle budeme pokračovat.“

Navíc jste teď přispěl krásnou brankou. Co jste jí říkal?

„Těší mě moc. Snažím se o střely z dálky. V první půli mi to nevyšlo. Jsem rád, že jsem se konečně trefil. Houšťa (asistent trenéra Zdeněk Houštecký) mi pořád říká, ať střílím.“

Ideálně jste se naladili na play off Ligy mistrů proti Midtjyllandu?

„Určitě. Potřebovali jsme uhrát dobrý výsledek po dobrém výkonu. Chtěli jsme odčinit zápas s Pardubicemi, kdy to nebylo ideální (1:1). Myslím, že se nám to povedlo, dobře jsme se naladili. Teď už se budeme chystat na úterní zápas. Uvidíme, jestli v něm trenéři využijí i mě.“

Sledovali jste dánského mistra proti Young Boys Bern? Co říkáte jeho síle?

„Zápas jsem sledoval, nečeká nás nic jednoduchého. Vyhráli zaslouženě, je to dobré mužstvo, mají kvalitní hráče. Jsou na tom dobře kondičně, jsou to urostlí chlapi. Bude to pro nás těžká prověrka.“

