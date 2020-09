Holeš se hlásí o místo! Nová role může znamenat místo v základu

Byl to gól, kterému by diváci nadšeně tleskali v jakékoliv soutěži. Slávistický záložník Tomáš Holeš si výborně přebral přihrávku od Vladimíra Coufala a z dvaceti metrů vypálil. Úplně přesně, teplický brankář Tomáš Grigar letěl naprázdno. Míč skončil v horním rohu jeho branky.

„Jsem rád, že mi to tam konečně padlo z dálky. Dal jsem si dobře první dotek a trefil jsem to tak, jak jsem chtěl,“ pochvaloval si sedmadvacetiletý hráč. „Houšťa mi pořád říká, ať střílím,“ odkázal Holeš na apel asistenta trenéra Zdeňka Houšteckého.

Slavia zničila několika pohromami zdevastované Teplice 5:1. Byla to její generálka před vstupem do play off Ligy mistrů proti dánskému Midtjyllandu, první zápas se hraje v Edenu už v úterý. Holeš dostal příležitost v základní sestavě mistra poprvé v nové sezoně. A zaujal. Byl pohyblivý, důrazný, aktivní.

Bude hrát tedy i v úterý proti Midtjyllandu? „Je to možné, proto proti Teplicím hrál. Pořád nám na tomhle postu chybí větší otáčení hry, střela ze střední vzdálenosti, góly. Hráči, kteří tam nastoupili v minulých zápasech, nehráli úplně dobře. Tomáš se i typologicky hodí do zápasu, který nás čeká. Je pravděpodobné, že by hrál, proto jsme ho chtěli teď vidět,“ rozebral trenér „sešívaných“ Jindřich Trpišovský.

Červenobílí nemají pozici defenzivního záložníka po zimním odchodu lídra Tomáše Součka do West Hamu pevně obsazenou. V předchozích zápasech tam Trpišovský zkoušel Ibrahima Traorého a Lukáše Provoda, variantou je například i Ladislav Takács. Holeš býval klasickým krajním obráncem, ale v průběhu jara ho trenérský štáb začal zkoušet ve středu hřiště. Docela mu tahle pozice seděla. „Už to beru asi tak, že jsem střední záložník,“ podotkl bývalý hráč Hradce Králové či Jablonce v průběhu letní přípravy.

Má atributy, které se budou v úterý proti dánskému šampionovi hodit. Je důrazný, agresivní, fyzicky velmi dobře vybavený. Umí vypálit. „Uvidíme, jestli mě trenéři využijí,“ nechtěl spekulovat o tom, jak hlasitě se o místo v klíčovém boji podzimu přihlásil. Holeš dal už svůj druhý gól v tomto ligovém ročníku, trefil se i v úvodním kole v Českých Budějovicích, kde naskočil jako střídající hráč.

Midtjylland bude ale soupeř úplně jiného ražení než Teplice nebo další čeští soupeři. Dánský celek v týdnu suverénně přešel ve třetím předkole Ligy mistrů přes švýcarský Young Boys Bern, vyhrál 3:0. „Nečeká nás nic jednoduchého. Vyhráli zaslouženě, je to dobré mužstvo s kvalitními hráči. Jsou na tom dobře kondičně, jsou to urostlí chlapi. Bude to pro nás těžká prověrka,“ odtušil Holeš, který se cpe do sestavy.