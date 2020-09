Výborný Hložek, šlapání vody i zlínské neštěstí. Co ukázal zápas Sparty?

Žádný klidový režim, poslední zápasy Sparty se nesou v rytmu pořádné divočiny. Platilo to i v neděli večer, kdy Letenští po vzepětí ve druhém poločase museli otáčet bídně rozehrané utkání s velmi dobře připraveným Zlínem. Nakonec to zvládli a po triumfu 3:1 zůstávají bodově stoprocentní. Podívejte se, co všechno třaskavá bitva přinesla.

Dva zápasy, dva velké obraty. Sparta v úvodu sezony prokazuje odolnost, v rozmezí jediného týdne se opakovaně dokázala vyhrabat z propasti. V Karviné otáčela ze stavu 0:2, nakonec brala tři body za suverénní triumf 5:2. I se Zlínem inkasovali Letenští jako první, po změně stran však třemi góly předvedli další otočku. Pražané tak jako jediní zůstávají v novém ligovém ročníku bez ztráty bodu. „Před zápasem jsme si říkali, že nesmíme dopustit to, co se stalo v Karviné. Bohužel jsme udělali prakticky stejnou chybu. Neobsadili jsme hráče, který nahrával,“ zlobil se trenér Václav Kotal.

Měli Spartu rozdělanou, pomalu na márách... Zlín na Letné udeřil jako první, ve druhém poločase se na něj však navalila série pohrom. Nejprve druhá žlutá karta pro Lamina Jawa, následně pokutový kop v závěru po faulu Václava Procházky na Ladislava Krejčího. A aby toho nebylo málo, po vychytané penaltě si dal vlastní gól kapitán Petr Jiráček. „Víte, já snesu hodně, klidně dostanu i žlutou... Nerad dělám ukvapené závěry. Na to jsou komise, aby to posoudily,“ odfrkl si viditelně frustrovaný kouč Bohumil Páník.

Filip Souček a Ladislav Krejčí. Oba naskočili v nové sezoně od první minuty a na hřišti byli pořádně cítit. První jmenovaný ve středu pole dobře zaskočil za absentujícího Ladislava Krejčího mladšího, vybojoval spoustu balonů, dobře měnil těžiště hry. V premiérovém opravdu ostrém testu rozhodně obstál. „Dokud mohl, svou roli zvládal,“ pokýval hlavou Kotal. Krejčí byl u dvou klíčových momentů celého duelu. Nejprve se na něm vyžlutil Jawo, následně ho v šestnáctce fauloval Procházka a Sparta měla možnost penalty. Čistě herně to však od zkušeného křídelníka nebylo úplně ono, na nezvyklé pozici u pravé postranní čáry se spíš trápil. Evidentně ještě bude potřebovat čas, aby se dostal do obvyklé pohody. Běžecky ovšem obstál.

Levá strana s výstrahou

Šlapali vodu, hlavně v prvních 45 minutách. David Lischka s Matějem Hanouskem na levé straně hřiště nepůsobili vůbec jistě, poztráceli spoustu balonů. Navíc špatně pracovali do defenzivy, právě v jejich prostoru dělali hosté největší neplechu. „Hlavně mi vadilo špatné přistupování k hráčům. Nechávali jsme je otočit, dělal to i Plechatý. Při šanci Poznara to bylo stejné. Od protihráčů jsme stáli moc daleko. Nemůžete soupeře nechat, aby se otočil, pak totiž následuje náběh a je otázka, jak to soupeř vyřeší,“ vytkl svým svěřencům Kotal.