„Staré železo“ posadilo reprezentanty. Kozlovi pomohli Fillo a Fleišman

Tomáš Zajíc poslal Baník do vedení • ČTK

Nikdo z Baníku to vzhledem ke kolegialitě nepotvrdí, ale předsezonní plán Ostravských ohledně složení krajních beků zněl jasně: omladíme a zrychlíme. Proto dorazil Jan Juroška, kterého kouč Luboš Kozel dobře zná a v přípravě ho chválil. Jemu měla patřit pravá strana obrany, Danielu Holzerovi levá. Martin Fillo s Jiřím Fleišmanem měli krýt perspektivnějším spoluhráčům záda a být připraveni jako případný zástup. Tak jako v prvních dvou kolech. Realita po měsíci? Zkušené duo F+F (34 a 35 let) už zase válí v základní sestavě.

Neodskákal to Holzer, jehož zastihl start ročníku v solidní formě, ale paradoxně dva reprezentanti z poslední nominace na Skotsko: Juroška a Roman Potočný. Zvlášť v případě exlibereckého borce jde o zajímavost, protože Kozel na něj bezmezně sázel celých devět měsíců od svého příchodu na Bazaly.

„V přípravě mužstvo nějak vypadalo, někteří hráči zátěž snášejí lépe, jiní hůř. Honza Juroška byl v základu první dvě utkání, neodehrál je dobře, tak došlo ke změně,“ vysvětloval trenér. „Martin Fillo to zvládl svou zkušeností a totéž bylo vlevo. Tam jsme spíše nebyli spokojeni s výkony křídel, a proto jsme v Jablonci zkusili Holzera na křídle. Kvůli tomu se Jirka Fleišman vrátil do obrany a obě utkání spolu odehráli dobře,“ chválil Kozel všechny své lajnové hráče.

Měl důvod, protože Azevedo bilancí 1+1 utkání s bojácným nováčkem rozhodl a Fleišman si připsal dvě předfinální asistence. Takže zatím žádné „staré železo“. Už poněkolikáté...

Resumé: tah Kozlovi vyšel, ale že k tomuto kroku sáhl, svědčí o tom, pod jak velkým výsledkovým tlakem byl. Tři životně důležité body odsunuly na stranu vize o omlazování a zabudování odchovanců (v základu byl opět jediný), což některým fanouškům Baníku začíná trošku vadit.

Znovu se ukázalo, že v profesionálním fotbale – a v ambiciózním klubu dvojnásob – jen málokdo dokáže dlouhodobě sladit všechny dílčí cíle, které tak hezky znějí na tiskových konferencích.

Stále navíc platí, že Ostravští chtějí posílit, prioritou je právě křídlo, protože situace ohledně Azeveda s Milanem Lalkovičem, kterým posledního prosince končí smlouvy, je nejistá.

„Posily vyhlížím pořád. Otázka je, jestli se něco podaří. Jsou hráči, ale kdybychom někoho chtěli přivést, tak ne na rozšíření kádru, který je dostatečně široký, ale nadstandardního hráče, který by týmu pomohl okamžitě. To by smysl mělo,“ nastínil Kozel přestupovou politiku.

SESTŘIH: Baník - Pardubice 3:0. První výhra Ostravy v sezoně, zářil De Azevedo

Baník - Pardubice: Fleišmanova přízemní střela Boháče nezaskočila