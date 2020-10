Plzeň po facce č. 2: Guľa chce jiné nastavení, rozjetá Sigma bez opor

Radost Beer Ševy po brance do sítě Viktorie Plzeň v play off Evropské ligy • ČTK/AP

Plzeňský útočník Zdeněk Ondrášek střílí na branku v zápase play off Evropské ligy proti Beer Ševě • ČTK/AP

Plzeňský záložník Pavel Bucha se snaží prosadit v utkání play off Evropské hřišti proti izraelské Beer Ševě • ČTK/AP

Hráči Hapoel Beer Ševa slaví postup do základní skupiny Evropské ligy přes Plzeň • Reuters

Trenér Adrian Guľa v utkání Plzně proti Hapoelu Beer Ševa v duelu play off Evropské ligy • FCVP/ Marek Kratochvíl

Rychle zapomenout a vrátit se zpět na vítěznou vlnu. To je úkol pro Plzeň, která ve čtvrtek nečekaně padla v play off Evropské ligy na hřišti Beer Ševy, a bude tak už druhý rok po sobě na pohárové scéně chybět.

Jenže v cestě stojí rozjetá Olomouc, která v pěti kolech čtyřikrát vyhrála a nestačila pouze na vedoucí Spartu. Byť budou Sigmě ze zdravotních důvodů scházet opory David Houska, Aleš Mandous, Ondřej Zmrzlý a Lukáš Greššák, pořád budí respekt. Zvlášť v domácím prostředí.

„Víme, že nás čeká soupeř, který má slušnou sportovní formu. Pokud chceme v další sezoně odčinit evropské zaváhání, tak musíme v lize šlapat a vyhrávat zápasy,“ nabádá plzeňský kouč Adrian Guľa.

„V tenhle okamžik je pro nás hodně důležité, abychom utkání zvládli a oklepali se vítězstvím a třemi ligovými body. Musíme se dostat zpátky tam, kam patříme. Chceme ukázat, že fotbal hrát umíme,“ doplňuje ho kapitán týmu Jakub Brabec.

Oba dva a s nimi celý tým však mají v hlavě hodně nepříjemné memento. Když Viktoria na sklonku srpna nešťastně vypadla z Ligy mistrů v Alkmaaru (1:3), adekvátní reakci neukázala. V následujícím zápase v Liberci prohrávala už po čtvrthodině 0:3 a konečná prohra 1:4 pro ni byla ještě hodně milosrdná.

„Potřebujeme ukázat jiné nastavení, než co se nám stalo po Alkmaaru,“ ví dobře Guľa.

„Na utkání v Liberci samozřejmě mohl mít vliv Alkmaar, ale na to teď nemyslíme. Nemá cenu si cpát do hlavy, že by se něco takového mělo opakovat na základě dalšího evropského utkání,“ myslí si Brabec.

Plzeň neponechala nic náhodě, z Izraele letěla v pátek rovnou do Ostravy, odkud se přesunula do Olomouce. Domů se výprava vůbec nepodívala.

„Snažíme se udělat vše pro to, aby kluci byli připraveni na tento zápas. Věděli jsme už před Beer Ševou, jaký program nás čeká. Chlapci to přijali, protože vědí, že potřebují být čerství na nejbližší duel nejen fyzicky, ale i mentálně,“ komentuje to Guľa.