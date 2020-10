Koubek: V Plzni nejsou hazardéři. Slovenský Guardiola se musí změnit

Radost Beer Ševy po brance do sítě Viktorie Plzeň v play off Evropské ligy • ČTK/AP

Prohra 0:1 s Beer Ševou, konec v play off Evropské ligy. Podruhé za sebou v Plzni musí zvládnout celou sezonu bez evropských pohárů. Znamená to především ztrátu finanční, ale i nemožnost mezinárodní konfrontace a kvalitního rozvoje hráčského kádru. Co se bude na západě Čech dít? „Plzeň musí změnit styl vysokého držení míče,“ říká v obsáhlém rozhovoru pro iSport Premium fotbalový trenér Miroslav Koubek, který krátce po utkání vyjádřil i obavy o pozici trenéra Adriana Guľy.

Klubové vedení postavilo před trenérský štáb jeden klíčový úkol – vrátit klub do pohárů, minimálně do základní skupiny Evropské ligy. To se ale po mdlém výkonu na izraelské půdě nezdařilo. V Plzni teď musí velmi podrobně rozebrat, proč došlo k bolavému nezdaru na pohárové scéně. „Jde o úder do psychiky hráčů,“ souhlasí Koubek.

Ustojí Plzeň druhý rok bez pohárů ekonomicky?

„Vždycky je to otázka hlídání rozpočtu, tady bude příjem chybět, to je jasné. Ale tím, že úplně nevidím do plzeňské kuchyně, neznám jejich rezervy, nevím, jaké mají možnosti. Vedení Plzně, konkrétně pánové Paclík se Šádkem, jsou ale hospodární. Nejsou to žádní hazardéři, o tom jsem přesvědčený. Zakalkulování velmi pravděpodobného příjmu minimálně z Evropské ligy v rozpočtu ale mohli mít. Třeba s výhledem na dva roky, myšleno jednou ano, jednou ne. K tomu mají sponzory, velkou podporu města. Může to být do budoucna více ekonomiky napjaté, ale při jejich velmi rozumném uvažování nebude ani tento nepostup fatální. Každopádně jde o finanční ztrátu, to je úplně jasné. Osmdesát milionů (případný bonus Plzně za postup do skupiny Evropské ligy) na ulici neleží.“

Utrpí klub po sportovní stránce?

„Sparta a zejména Slavie mají kádry do šířky určitě silnější. Sportovně jde o velký úder do psychiky hráčů, je to nezabezpečení jejich mezinárodního rozvoje, což znamená velký problém Je tam řada kluků, kteří by potřebovali hrát evropské poháry. Mladí hráči jako Bucha, stále i Havel a Čermák, africká křídla, kterým chybí takové zkušenosti. Je potřeba, aby do evropského módu naskočil i Zdeněk Ondrášek, je vidět, že fotbal v Americe a nízká zápasová praxe ho poznamenala, není určitě ve své fazoně. Evropa je jiný level než MLS v USA. O tohle všechno je Plzeň ochuzená.“

Zvládne konkurovat alespoň na české scéně?

„Až se oklepou, tam to budou válcovat. Na českou scénu jejich fotbal stačí, krom toho, když narazí na ty nejlepší (Slavii, Spartu), tam je to fifty-fifty. Jednou vyhraje ten, podruhé onen. Ale pro sportovní rozvoj a propagaci klubu je to velký zásah. Česká liga hráče v konfrontaci tempa hry, nasazení, agresivity, presinku, prostorového tlaku nebude rozvíjet a je tam řada těch, kteří by právě tohle potřebovali. Starší kluci si to pořád uhrají, ale nic dobrého pro Plzeň nenastalo.“

Řekl jste, že máte obavy o osud trenéra Adriana Guľy. Bude na něj teď velký tlak?

„Především bych mu přál, aby případný tlak ustál a pokračoval ve své práci. Když říkám, že se o něj obávám, tak to neznamená, že s tím souhlasím. Já nesouhlasím s tím, že po jednom selhání do té doby relativně úspěšní trenéři dostanou okamžitě a nesystémově padáka. Přeju mu, aby pokračoval, fotbal přináší vítězství i porážky. Ale obava tam je, protože znám razantní jednání v Plzni. Když se takhle rozhodnou, udělají to. Ale jako kolega bych si to nepřál.“