Škoda z Boleslavi: Gól těší, ale mohl mít větší cenu. Jsme zklamaní

Jak závěr, kdy jste dostali gól na 2:2, koušete?

„Hodně to mrzí. Zápas spěl k tomu, že získáme tři body, ale nakonec to nedopadlo. Jsme opravdu zklamaní.“

Vy jste však dal první gól v novém působišti. Je to pro vás velké povzbuzení?

„Určitě. Jsem rád, že jsem teď dvakrát nastoupil od začátku. I když jdu na hřiště jako náhradník, chci týmu pomoct. Gól mě těší, ale mrzí mě, že jsme utkání nedotáhli k vítězství, to by měl hned větší váhu.“

Zaznamenal jste teprve druhou branku v tomto kalendářním roce. Měl jste v hlavě, že jste se v poslední době netrefoval?

„Ne, vůbec. Byla koronavirová krize, dlouho se nehrálo. Ke konci minulé sezony jsem už v Příbrami tolik nenastupoval. V hlavě jsem to určitě neměl. Vždy se snažím góly dávat a být produktivní.“

Trefil jste se po centru Jakuba Fulneka. Jak těžká to byla pozice?

„Viděl jsem, že Fulny má balon pod kontrolou. Ukázal jsem mu, kam bych si centr ideálně představoval. On mě krásně našel. V první chvíli jsem si myslel, že to mít nebudu, ale šel jsem do toho naplno a naštěstí jsem balon měl a byl z toho gól.“

Už v minulém zápase v Karviné jste nastoupil v základní sestavě. Cítíte, že se vaše pozice v týmu každým týdnem vylepšuje?

„Takhle to nevnímám, přišel jsem Boleslavi pomoct. Jsem samozřejmě strašně rád, že jsem teď podruhé nastoupil v základní sestavě. Každý by chtěl hrát od začátku, ale rozhodnutí je vždy na trenérovi. Ať jdu do utkání v základní sestavě, nebo nastoupím v průběhu hry, vždy odevzdám maximum.“

Jak jste po svém příchodu sžitý s novým mužstvem?

„Každým dnem se to lepší. Myslím, že jsem přišel fyzicky celkem připravený, díky tomu proběhla moje adaptace rychleji. Jsem rád, že tu můžu být.“