Střelec Juliš: Takové závěry nedávám! "Přejetá" noha? Snad to nic nebude

Šest zápasů, šest vstřelených gólů. Útočník Lukáš Juliš pokračuje v tom, co se od něj ve Spartě čeká. Dává jednu branku za druhou. Jinak tomu nebylo ani v sobotním zápase 6. kola FORTUNA:LIGY s Jabloncem (2:1). Letenské dostal po půl hodině prvním gólem utkání do vedení. Kvůli zranění ale musel krátce po přestávce střídat a v závěru těžce prožíval dramatický závěr, ve kterém Severočeši usilovali mohutně o vyrovnání. „Musíme poděkovat Milanovi (Hečovi), že to vychytal,“ vyzdvihl Juliš výkon gólmana vedoucího celku ligy.

Porazili jste Jablonec (2:1) a zapsali tak šestou výhru v šesti zápasech nového ročníku nejvyšší soutěže. Vy jste navíc přidal další gól. Jak byste duel zhodnotil ze svého pohledu?

„Od sedmé minuty jsem hrál s bolestmi. Ale první poločas to šlo. Celkově jsme hráli dobře, dali jsme dva góly. Ve druhé půli se to trošku zdramatizovalo – to tak ale často bývá, že vedení 2:0 je nevyzpytatelné. Myslíme si, že je konec, ale když nepřidáme třetí gól, tak oni pak najednou začnou hrát. My se snažíme utkání dohrát, dostaneme ale gól a pak se takto klepem o výsledek. Naštěstí jsme to dohráli a máme, co jsme chtěli. Jsme spokojení.“

Střídal jste kvůli zranění. Jak vážné to je?

„Mám přejetou nohu. Je to hodně oteklé, pojedu na rentgen, ale myslím si, že to nic nebude. Z mých zkušeností se zlomeninami to tak nebolí, takže si myslím, že to bude v pohodě.“

Byl jste v závěru hodně nervózní, když jste utkání sledoval už jen z lavičky a Jablonec se snažil o vyrovnání?

„To bylo strašné, to opravdu nedávám. Tohle bylo vlastně první utkání, kdy jsem střídal a bylo to v závěru jen o gól. Většinou to bylo o dva, o tři, takže jsem byl v klidu. Tentokrát musíme poděkovat Milanovi (Hečovi), že to takto vychytal.“

Naplnil se váš cíl, kdy máte po šesti kolech šest vítězství. V jakém rozpoložení půjdete na Plzeň, která vás čeká po reprezentační přestávce? Jste bodově stoprocentní, ale co se týče výkonů, tak bezchybné nebyly, že?

„Myslím, že s Jabloncem první poločas byl top. Jde o to, že jsme to pak neudrželi i v tom druhém. Ale myslím si, že do toho utkání půjdeme v klidu. Kluci nyní odjíždějí na reprezentační sraz, tak hlavně aby se jim nic nestalo, přijeli zdraví a pak si myslím, že budeme připravení.“